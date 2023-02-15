Частная избирательная компания

Консорциум журналистов ведущих изданий мира опубликовал результаты совместного расследования деятельности израильской частной структуры, которая вмешивалась в выборы в разных странах мира с помощью хакерских атак и распространения дезинформации через фейковые аккаунты в соцсетях. В расследовании, которое координировалось французским НКО Forbidden Stories, участвовали журналисты более 30 медиа, включая The Guardian, Haaretz, Le Monde, Der Spiegel и Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глубоко законспирированная структура, контролирующая десятки тысяч ложных аккаунтов в десятке социальных сетей и прочих онлайн-сервисах, готова поработать над тем, чтобы те или иные выборы или другие публичные кампании в мире прошли в соответствии с пожеланиями клиентов. Компания называется Team Jorge, руководит ею бывший сотрудник израильских спецслужб Тал Ханан, а ее штаб-квартира находится в небольшом израильском городе Модиин.

Все это выяснила международная группа расследователей-журналистов, которая не только изучала документы Team Jorge, но и лично встречалась с господином Хананом, назвавшись представителями некоего бизнесмена, который хотел повлиять на результаты выборов в одной крупной, но очень нестабильной африканской стране. По словам расследователей, встречи с господином Хананом (он же тот самый Jorge, в честь которого и названа эта структура) проходили сначала удаленно, затем лично. Журналисты вели видеозапись всех своих переговоров.

По словам господина Ханана, Team Jorge «провела 33 кампании президентского уровня и 27 из них были успешными».

Компания работает уже более 20 лет, а их услугами пользуются как спецслужбы, так и частные компании и политики. Со своей стороны журналисты установили, что, по крайней мере, президентские выборы в Сенегале прошли не без участия Team Jorge. Кроме того, ее вмешательство было отмечено в двух десятках стран, включая Великобританию, США, Канаду, Германию, Индию, ОАЭ и другие.

Деятельность команды в основном касалась коммерческих споров. Кроме того, ее специалисты участвовали в дискредитации британского Управления комиссара по информации (ICO), в конфликте в Калифорнии по поводу атомной энергетики и в конфликте в Канаде вокруг движения #MeToo. Одна из кампаний была нацелена на расположенного в Монако производителя суперъяхт, которого обвиняли в прямых связях с российскими олигархами, находящимися под санкциями.

Для своей работы компания, как следует из результатов расследования, использует собственное программное обеспечение Advanced Impact Media Solutions (AIMS).

Это ПО позволяет управлять несколькими десятками тысяч фейковых аккаунтов практически во всех мировых социальных сетях и популярных платформах, включая Twitter, Telegram, Gmail и YouTube, не говоря уже о принадлежащих Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Facebook и Instagram.

По словам господина Ханана, у них более 30 тыс. таких аккаунтов. Многие выглядят очень убедительно — например, содержат личные данные или фотографии реальных людей, украденные с реальных аккаунтов. По словам главы Team Jorge, ПО использовалось в 17 избирательных кампаниях. Само ПО может быть куплено, работает оно на самых разных языках мира и позволяет создавать по 5 тыс. ботов для распространения пропаганды. Кроме того, Team Jorge, по словам господина Ханана, использует «блогер-машину», автоматизированную систему создания сайтов, которые фальшивые аккаунты в соцсетях используют для распространения ложной информации.

Рассчитывая хорошо заработать на новых клиентах, Ханан заявил, что стоимость вмешательства в выборы он оценивает в сумму от €6 млн до €15 млн. Другие источники журналистов утверждают, что до сих пор ценник на услуги Team Jorge не превышал нескольких сотен тысяч долларов. Деньги принимаются в самых разных валютах, включая, конечно, и криптовалюты.

Как отмечают расследователи, Тал Ханан — достаточно известная фигура. Его имя в разные годы всплывало в разных изданиях — как бизнесмена и эксперта по безопасности и взрывчатым веществам и как человека, связанного с разными консалтинговыми компаниями. Его также называли главой израильской компании Demoman, которая якобы консультировала американские и европейские спецслужбы по вопросам безопасности и даже сделала доклад в Палате представителей США по взрывным устройствам и ведению боев в городских условиях. Для непубличного общения Тал Ханан использует более десятка адресов электронной почты и телефонный номер, зарегистрированный в Индонезии.

Когда уже после завершения расследования журналисты обратились к Талу Ханану с просьбой прокомментировать результаты, тот ответил отказом, сославшись на необходимость сначала получить «разрешение» от некой инстанции. Но он добавил также: «Чтобы было понятно: я отрицаю свою причастность к каким-либо противозаконным действиям».

Алена Миклашевская