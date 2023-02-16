Журналистку отправили в барак

В Алтайском крае вынесли приговор активистке и журналистке издания RusNews Марии Пономаренко по делу о распространении фейков об армии. Согласно версии следствия, в марте прошлого года репортер разместила в своем Telegram-канале заведомо ложную информацию о том, что российские ВКС якобы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, в то время как Минобороны России это опровергало. Суд назначил журналистке шесть лет колонии и лишил ее права пять лет после освобождения заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете. Защита заявила, что обжалует приговор и будет добиваться полного оправдания Марии Пономаренко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Пономаренко также лишена права пять лет после освобождения заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Мария Пономаренко также лишена права пять лет после освобождения заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете

Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Барнаула в среду завершилось рассмотрение уголовного дела о военных фейках, обвиняемой по которому проходила журналистка издания RusNews 44-летняя Мария Пономаренко.

Дело было возбуждено 29 марта 2022 года по статье о распространении недостоверных сведений об армии РФ (ст. 207.3 УК РФ). Основанием для этого, сообщили источники „Ъ“, послужил рапорт оперативников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю, которые заинтересовались постом журналистки в неназванном Telegram-канале о военной спецоперации. Пост был опубликован 17 марта 2022 года. В нем, согласно материалам следствия, говорилось о том, что российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Минобороны РФ эту информацию опровергло, а Мария Пономаренко якобы знала о ее недостоверности. Мотивом преступления, считает следствие, могла стать политическая ненависть.

В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге, где она находилась в командировке, и с санкции суда водворили в СИЗО. В последующем ее доставили под конвоем в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела. Около недели журналистка провела в психиатрической больнице, куда ее направили для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Суд неоднократно продлевал журналистке срок содержания под стражей. На одном из заседаний по продлению меры пресечения Мария Пономаренко сказала, что вскрыла вены в СИЗО из-за ухудшения психического состояния в «пыточных» условиях изолятора.

В сентябре 2022 года уголовное дело о военных фейках поступило в суд. После двух месяцев разбирательства председательствующая в процессе судья Ирина Завьялова отпустила журналистку под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Шитова, из-за крупной ссоры с мужем его клиентка попросилась обратно в СИЗО, для чего сознательно пошла на нарушение условий домашнего ареста, установленных для нее судом. Вместо квартиры, где суд ей предписал находиться, Мария Пономаренко заселилась в гостиницу и позвонила инспектору ФСИН, контролировавшему ее перемещение. После этого обвиняемую вернули в камеру.

В прениях сторон гособвинитель потребовал для журналистки девять лет колонии, защитник просил вынести оправдательный приговор. По словам адвоката Шитова, позиция защиты базировалась на следующих аргументах. Адвокат считает, что его клиентка была уверена в подлинности и достоверности сведений об обстреле драмтеатра в Мариуполе, поэтому заведомо ложной такую информацию считать нельзя. По мнению защитника, доказательств причастности его клиентки к преступлению следствие собрало недостаточно. «Мария сама, конечно, признает, что информацию опубликовала она, но у нас никто не может быть осужден на основании одного лишь собственного признания»,— сказал „Ъ“ адвокат, добавив, что следствие не установило, с какого электронного устройства был опубликован пост, и его IP-адрес. Господин Шитов отметил, что у следствия отсутствуют доказательства того, что его клиенткой двигали мотивы политической ненависти. Сама Мария Пономаренко ранее утверждала, что уголовное дело против нее — месть алтайских чиновников за раскрытие их злоупотреблений при покупке жилья детям-сиротам. В последнем слове журналистка за­явила, что не рассчитывает на снисхождение суда и не считает себя преступницей.

Случившееся с собой она назвала «новым этапом в жизни».

В среду Мария Пономаренко выслушала приговор. Суд назначил журналистке шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете сроком на пять лет, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю. Адвокат Шитов заявил, что подаст апелляционную жалобу на приговор и будет добиваться снятия всех обвинений с подзащитной.

Константин Воронов