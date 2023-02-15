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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о пресечении поставок за рубеж разработок военного кораблестроения в Крыму

В Севастополе пресекли канал поставок за границу научных разработок в области военного кораблестроения, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю. По данным следствия, четыре экс-сотрудника АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» в период его ликвидации незаконно вывезли с территории предприятия и хранили по местам своего жительства, а также в гаражах часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта.

«За 7 лет, с 2014 по 2021 год, эти граждане отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им за денежное вознаграждение при помощи интернет-сервисов запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям»,— сообщили в ФСБ.

Всем четырем экс-сотрудникам завода объявлены предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК (государственная измена).

Изъятую документацию передали в АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования в работе.

Завод был крупнейшим предприятием судоремонта и судостроения Крыма. Он основан в 1783 году. За время работы завод построил более 500 и отремонтировал около 5 тыс. судов. Весной 2022 года было завершено акционирование предприятия, необходимое, по словам властей города, для реализации инвестиционной программы развития завода, объемы которой оцениваются в несколько десятков миллиардов рублей.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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