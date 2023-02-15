Индекс потребительских цен по Самарской области составил 100,65%

Индекс потребительских цен по Самарской области в январе текущего по сравнению с декабрем минувшего года составил 100,65%. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За указанный период индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе был равен 101,18%, на непродовольственные товары – 100,09%. На услуги в регионе он составил 100,66%.

Годом ранее, в январе минувшего года, индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2021 года составил 101,10%. Это один из основных показателей, который характеризует уровень инфляции в регионе. Ранее стало известно о том, что показатель годовой инфляции в Самарской области в декабре 2022 года увеличился до 12,66% (12,17% в ноябре).

Георгий Портнов