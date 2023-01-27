В Самарской области инфляция ускорилась до 12,66%

Показатель годовой инфляции в Самарской области в декабре 2022 года увеличился до 12,66% (12,17% в ноябре). Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Уровень инфляции в регионе внь оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (11,93%) и по России в целом (11,94%).

«На ускорение инфляции в Самарской области в основном повлияло удорожание услуг за счет переноса срока индексации платы за коммунальные услуги»,— говорится в сообщении регулятора.

При этом рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в регионе замедлился. Годовой темп прироста цен на продукты питания в декабре уменьшился до 10,48% (11,41% в ноябре), на непродовольственные товары — до 15,25% после 15,46% в ноябре.

Сабрина Самедова