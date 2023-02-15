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Коммерсантъ FM
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Власти Индии второй день проводят обыски в офисах BBC

BBC сообщила, что правоохранительные органы Индии проводят масштабные обыски в местных офисах телерадиокомпании. Правоохранительные органы нагрянули в редакции BBC в Нью-Дели и Мумбае во вторник, 14 февраля, заявив, что обыски проводятся в рамках расследования налоговой службы страны.

Обыски, начавшиеся во вторник, продолжались всю ночь и все утро среды. Сотрудники полиции изымают телефоны и технику журналистов и сотрудников BBC. Многие из них удерживались часами в офисах. «Представители налоговой службы Индии остаются в офисах BBC в Нью-Дели и Мумбае. Многие сотрудники уже покинули здание, но некоторых попросили остаться, и они продолжают сотрудничать в рамках расследования»,— говорится в сообщении компании.

Официальные лица заявили, что расследуют деятельность BBC на предмет уклонения от уплаты налогов, нецелевого использования прибыли и несоблюдения индийского законодательства. Компания заявила, что полностью сотрудничает со следствием.

BBC связывает обыски в ее офисах с показом двухсерийного документального фильма, посвященного деятельности нынешнего премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2002 году, когда он еще возглавлял правительство родного штата Гуджарат. Показ первой серии фильма 17 января вызвал громкий скандал, но, несмотря на протесты властей Индии, BBC отказалась снимать с эфира вторую серию, которая была показана неделю спустя. При этом фильм показывался только в Великобритании.

Но представитель правящей партии господина Моди «Бхаратия джаната парти» Гаурав Бхатия заявил, что обыски законны и не имеют ничего общего с выходом фильма. Саму же британскую телекомпанию он назвал «самой коррумпированной организацией в мире». «Индия — это страна, которая дает возможность каждой организации, до тех пор пока вы не извергаете яд»,— заявил представитель партии.

Подробнее о скандале в Индии — в материале «Ъ» «Нарендру Моди испачкали "кровью мусульман"».

Кирилл Сарханянц

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