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Коммерсантъ FM
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Amazon начал дорожные испытания собственных беспилотных такси

Во вторник, 14 февраля, подразделение интернет-ритейлера Amazon компания Zoox, занимающаяся разработками в области беспилотного транспорта, сообщила о начале испытаний своих беспилотных такси на дорогах общего пользования. Роботакси Zoox начали перевозить сотрудников компании в Калифорнии в режиме шатлов — из дома на работу и обратно. Таким образом, первыми пассажирами беспилотных такси Amazon стали ее собственные сотрудники.

В июле прошлого года власти Калифорнии выдали разрешение на проведение дорожных испытаний роботакси Zoox. Компания сообщает, что для получения этого разрешения регуляторам были предоставлены результаты испытаний в лабораториях и на специальных треках, в ходе которых ее роботакси проехали в общей сложности около 1 млн миль (1,6 млн км). Компания Zoox была основана в 2014 году, а в 2020 году Amazon купила этот перспективный стартап за $1,2 млрд.

Роботакси Zoox могут передвигаться со скоростью до 120 км/ч, они рассчитаны на четырех пассажиров, сиденья расположены лицом друг к другу. Автомобиль оборудован полностью электрическим мотором, одного заряда батареи хватает на 16 часов езды.

Евгений Хвостик

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