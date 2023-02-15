Холдинг AVA Group возьмёт под управление часть объектов курорта «Роза-Хутор» в Сочи

Часть гостиничных объектов курорта «Роза-Хутор» перейдёт под управление отельного оператора Lee Prime, входящего в инвестиционную компанию AVA Group. Под управление оператора перейдут два корпуса апартаментов в Роза-Долине и гостиничный комплекс Rosa Village в Горной Олимпийской деревне. Планируется провести реновацию объектов, повысить качество обслуживания и рейтинг, сообщает пресс-служба холдинга.

Общий номерной фонд курорта «Роза-Хутор» не изменится и составит почти 3 тыс. номеров. В 15 корпусах помимо 125 номеров разместится ресторан. Гостям будут предложены многочисленные уходовые процедуры. Работы будут продолжаться в течение всего текущего года, а в начале 2024 отель будет готов принять первых гостей.

«Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер.

Инвестиционная компания AVA Group основана в 2007 году. Основная деятельность холдинга – строительство жилой и коммерческой недвижимости. Также холдинг занимается производством материалов, оказывает логистические услуги и развивает гостиничный бизнес.

Анастасия Ермолаева