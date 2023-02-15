Глава WhatsApp обвинил Telegram в «сливе» конфиденциальных данных властям

В своем Twitter глава WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской запрещенной Meta) Уилл Кэткарт раскритиковал мессенджер Telegram. По его мнению, платформа-конкурент WhatsApp не обеспечивает сквозное шифрование данных и предоставляет третьим лицам потенциальный доступ к информации даже из «секретных чатов».

«В их протоколах e2ee (end-to-end encryption — сквозное шифрование.— "Ъ") отсутствует независимая проверка… Telegram не хватает реальной прозрачности, принятой большинством технологических компаний… грубые ошибки Telegram подвергают людей риску»,— написал господин Кэткарт.

Глава WhatsApp при аргументации ссылается на статью издания Wired «Кремль зашел в чат», в которой рассказывается о слежке российских властей за антивоенными активистами с помощью уязвимостей Telegram.

Господин Кэткарт подчеркнул, что осознает ситуацию конфликта интересов, образующуюся при критике Telegram с его стороны как представителя основного конкурента мессенджера. Поэтому он призвал свою аудиторию пользоваться любым другим «замечательным мессенджером» со сквозным шифрованием, но не использовать Telegram.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров неоднократно выступал с публичной критикой WhatsApp. Обвинения в сторону мессенджера от Meta с его стороны также касались отсутствия безопасности для пользователей WhatsApp: «со дня создания WhatsApp не было практически ни единого момента, когда он был безопасным», утверждал господин Дуров.

Андрей Сапожников