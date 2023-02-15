Минцифры работает над поддержкой издания российских видеоигр в КНР

Минцифры разрабатывает программу поддержки российских разработчиков видеоигр за счет издания их игр в Китае, сказал глава министерства Максут Шадаев. Площадка дистрибуции видеоигр VK Play, в свою очередь, рассчитывает привлечь к себе издателей из рынков Азии.

«Целая программа у нас готовится о том, как нам простимулировать и поддержать экспорт российских игр в Китай. Понимаем, что это может как-то скомпенсировать уход с тех рынков, где у нас возникают сложности»,— сказал господин Шадаев на пресс-конференции VK, посвященной разработке игрового движка компании.

VK «активно работает» со сторонними издателями видеоигр по поводу публикации игр на площадке VK Play, сказал гендиректор VK Play Василий Магурян. «Конечно, в текущей ситуации некоторые издатели не очень хотят к нам приходить, но это не самая большая проблема. Мы смотрим на те рынки, которые не очень активно были представлена у нас на площадке и вообще в России — азиатские рынки, с точки зрения продуктов»,— ответил он на вопрос «Ъ». Представители компании не стали сообщать, о каких именно играх и издателях идет речь.

Сегодня, 15 февраля, VK официально сообщил о начале работы над собственным игровым движком, в разработку которого планируется вложить 1 млрд руб. Впервые о планах VK разработать игровой движок «Ъ» сообщал еще в июле прошлого года: тогда компания обсуждала перспективы проекта с замглавы Минцифры Максимом Паршиным, стоимость реализации проекта оценивалась в 3 млрд руб.

Подробнее о планах VK — в материале «Ъ» «В движке появились новые детали».

Юрий Литвиненко, Никита Королев