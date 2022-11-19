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Коммерсантъ FM
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В движке появились новые детали

VK рассчитывает создать игровой инструментарий на свои и продавать его «Ростеху»

В актуальной теме создания российского инструмента разработки видеоигр и другого интернет-контента появились новые подробности. VK рассчитывает разработать игровой движок к концу 2025 года, тогда же планируется и выход первой игры на нем, следует из направленного в Минцифры документа. Компания рассчитывает финансировать разработку без бюджетных субсидий и монетизировать ее за счет разделения бесплатной и коммерческой версий.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с планами VK по разработке игрового движка (средство разработки видеоигр), представленными в курируемый Минцифры центр компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО». О том, что в VK заинтересованы в создании российского движка, отсутствие которого является потенциальной угрозой в период санкций, было известно ранее (см. “Ъ” от 7 июля). В новом документе раскрываются технологические подробности этого проекта.

Разработку движка с открытым исходным кодом (open source) планируется начать в январе 2023 года. Прототип визуализатора, то есть компонента, предназначенного для генерирования графики, VK планирует выпустить к сентябрю 2023 года, а на апрель—декабрь 2025 года намечен выпуск демонстрационной игры.

На разработку VK планирует затратить 2,8 млрд руб. внебюджетных средств. В сентябре источник “Ъ”, близкий к правительству, сообщал, что VK просила Минцифры о субсидии (см. “Ъ” от 7 сентября). VK рассчитывает финансировать разработку open source версии движка за счет продаж лицензий на его коммерческую версию, в том числе по подписочной модели. Согласно документу, новые версии движка изначально будут платными, свободная же версия будет выпускаться с задержкой. Также VK намерена разрабатывать платные компоненты и дополнения к движку, оказывать услуги по его доработке и проводить платное обучение и консультации. «Вполне возможно, что в первые годы продвижения продукта стоимость серверных мощностей может значительно субсидироваться, вплоть до 100%»,— отмечает гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.

VK, согласно документу, рассчитывает, что ее движок будет использоваться и для производства мультимедиаконтента, в том числе кино и рекламы. В числе потенциальных пользователей VK упоминает не только представителей игровой индустрии, но и вузы и колледжи, занимающиеся разработкой ПО, а также «многопрофильные компании» — Сбербанк, «Ростех» и МТС (в них не ответили на запрос “Ъ”). Ранее в «Ростехе» заявляли о готовности участвовать в разработке движка «наряду с другими компаниями и ведомствами» (см. “Ъ” от 19 июля). В Минцифры сказали, что «рассматривают различные варианты партнерств и их форматов в реализации проектов развития игровой индустрии», при этом подчеркнув, что финального решения по этому проекту пока нет. В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили “Ъ”, что используют типовой для индустрии софт, отечественного же ПО пока недостаточно. Например, полнометражный мультфильм «Формула воды» от «Союзмультфильма» производится с применением Unreal Engine.

Разработчики игровых движков уже давно адаптируют их с расчетом на индустрию производства видео, отметил гендиректор AV3.studio Павел Куделин. По его словам, студии выбирают движок и исходя из доступных к нему плагинов (модулей), в том числе от самих производителей аппаратуры, так что VK для популяризации своего движка придется вложиться в разработку плагинов и поддержку разработчиков «или же выпускать уже готовое "коробочное" решение для видеопродакшена».

В VK не ответили на запрос “Ъ”.

Юрий Литвиненко

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