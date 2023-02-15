Собянин: туризм принес в бюджет Москвы более 120 млрд рублей в 2022 году

Туристический поток в Москве по итогам 2022 года достиг 17,9 млн человек, на 1 млн больше, чем годом ранее, написал в блоге столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, доходы туриндустрии составили 879,1 млрд руб., что на 22,7% выше, чем в 2021 году. Доходы городского бюджета достигли 120,4 млрд руб.

Мэр сообщил, что драйвером развития туристический отрасли остается внутренний туризм — более 90% туристов приезжает в Москву из других регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. В среднем на поездку в столицу тратят 37,3 тыс. руб. В сегменте делового туризма рост составил 6% по сравнению с 2019 годом. Доля медицинского туризма выросла до 5,4% от всех поездок — это вдвое больше, чем в 2021 году.

Как добавил господин Собянин, в прошлом году Москву посетило около 1,7 млн иностранцев — в основном из ближнего зарубежья и азиатских стран. В тройке стран дальнего зарубежья, из которых чаще всего приезжали в столицу, были Индия, Турция и Иран.

По данным Travelata.ru, четырехдневные выходные, сопровождающие в этом году праздник 23 февраля, привели к 60-процентному росту спроса на организованные туры и самостоятельные путешествия. Основную долю продаж формируют поездки по России, в том числе в Подмосковье. Отправляющиеся за рубеж организованные туристы предпочли Таиланд, ОАЭ и Турцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Тур защитников отечества».

Лаура Кеффер