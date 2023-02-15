ПФК «Обновление» инвестирует в развитие производства в 2023 году 3 млрд рублей

Новосибирская фармкомпания «ПФК «Обновление» (Renewal) планирует инвестировать в увеличение объемов производства в 2023 году – до 3 млрд руб. Компания сообщает о намерении запустить в этом году в производство 60 новых лекарственных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам гендиректра Renewal Владлена Калустова, в 2022 году объем реализации компании составил более 145 млн упаковок в год. «В текущем году мы планируем увеличить объемы производства практически в полтора раза. Инвестиции сохранятся на уровне 2022 года», - сказал он.

В прошлом году Renewal ввел в эксплуатацию новый производственный участок, он будет запущен в первом квартале этого года. Мощность – около 20 млн упаковок в год. Это линии по производству антисептических лекарственных средств во флаконах, назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель, а также растворов для приема внутрь и наружного применения. На второй квартал 2023 года планируется запуск цеха №6, где будут выпускаться биологические лекарственные препараты. «Закончены все строительные и инженерные работы, осуществляются плановые пуско-наладочные работы. Перспективный объем производства цеха составляет 30 млн упаковок готовой продукции в год», - сообщили в компании.

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Оксана Павлова