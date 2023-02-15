Модернизация водовода в Стерлитамаке обойдется в 1 млрд рублей

МУП «Межрайкоммунводоканал» Стерлитамака по итогам конкурса заключило контракт на модернизацию водовода длиной 38 км от источника Зирган в Салавате до Ашкадарского водозабора в Стерлитамаке, на строительство инженерных сетей водоотведения и водоснабжения Западного жилого района Стерлитамака с ООО «Билд», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен практически по начальной цене в 1 млрд руб., компания была единственным участником конкурса.

До конца года подрядчик должен провести инженерные изыскания, разработать и согласовать с заказчиком основные технические решения, пройти экспертизу, разработать рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы.

Ранее ФАС России по жалобе уфимского ООО «БурГеоИнжиниринг» признала заказчика нарушившим «Закон о контрактной системе», обязала внести изменения в документацию, назначив новую дату проведения конкурса.

ООО «Билд» зарегистрировано в Уфе в декабре 2012 года. Строительная компания принадлежит Рустаму Хасанову. В 2021 году выручка составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 464,1 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте