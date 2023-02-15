УФАС в Хакасии нашло обман в рекламе цирка с хомяками-парашютистами

Управление ФАС в Хакасии признало ненадлежащей рекламу цирка из Санкт-Петербурга «Легенды мира». В ней анонсировалось выступление воздушных гимнастов, эквилибристов, профессионального балета, а также более десяти видов животных, включая хомяков-парашютистов. Однако в сентябре 2022 года перед жителями региона выступили только клоун, жонглер и фокусник.

Дело было возбуждено УФАС по жалобам жителей Абакана и Черногорска. В заявлениях они указали, что вместо разрекламированного шоу увидели «трех мужчин, продемонстрировавших номера, ничего общего с цирком не имеющих».

В антимонопольной службе пришли к выводу, что реклама цирка, которую распространял индивидуальный предприниматель из Башкортостана, вводила жителей Хакасии в заблуждение. Рекламодатель будет оштрафован на сумму от 4 до 20 тыс. руб.

«В данном случае реклама цирка утверждала, что в программе задействованы леопарды и рыси, обезьяны и собаки, питоны и удавы, голуби и орлы, в шоу работают обладатели высоких наград, которые синтезируют все жанры циркового искусства: дрессура животных, воздушные гимнасты на полотнах и цепях, па-де-де, иллюзионные трюки, эквилибр, профессиональный балет. Однако, по утверждению заявителей, реклама не соответствовала прошедшему представлению. Это незаконно»,– пояснила замруководителя Хакасского УФАС России Ольга Липина.

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Дарья Решетникова