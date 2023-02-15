Профильный комитет заксобрания поддержал отставку депутата

Члены комитета Законодательного собрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению проголосовали за принятие постановления о досрочном сложении депутатских полномочий председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Об этом сообщил источник, близкий к комитету. По словам собеседника «Ъ-Прикамье», входящие в его состав депутаты единогласно поддержали проект постановления. Завтра, 16 февраля, проект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце января стало известно, что Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий займет пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. На прошлой неделе господин Удальев написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата.

Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя инфраструктурного комитета краевого парламента считается депутат и внештатный советник губернатора Прикамья по вопросам строительства Павел Черепанов. В случае ухода господина Удальева из парламента будут также объявлены довыборы по одномандатному округу №17.