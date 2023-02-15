Муниципальный парламент принял отчет новосибирского мэра

Горсовет Новосибирска принял отчет мэра Анатолия Локтя о его работе в 2022 году. Сессия муниципального парламента проходит 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За то, чтобы принять отчет, проголосовал 31 депутат, против – пятеро. Еще трое воздержалось. Проект решения горсовета был подготовлен профильной комиссией по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

В принятом решении содержится около 20 рекомендаций главе города. В их числе, «обеспечить финансирование работ по актуализации проектной документации строительства Дзержинской линии метрополитена, разработке проектной документации метродепо Дзержинской линии». Кроме того, горсовет рекомендовал мэру обеспечить транспортную доступность застраиваемых территорий, реорганизовать работу платного парковочного пространства, обеспечить приобретение уборочной техники с применением лизинговых процедур и др.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский