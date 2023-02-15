Депутат Госдумы попросил ЦБ ограничить в России торговлю акциями производителя HIMARS

Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») заявил, что у российских инвесторов остается доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих оружие Украине. Он попросил председателя Центробанка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину рассмотреть ограничение торговли в России акциями таких компаний, сообщают «Ведомости» со ссылкой на запрос депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Якубовский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Якубовский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Операции по покупке и продаже таких акций возможны через мобильные приложения российских брокеров, в частности «Тинькофф инвестиции». В своем запросе господин Якубовский уточняет, что речь идет, в частности, об американской Lockheed Martin Corporation, которая производит ракетные системы залпового огня HIMARS. По данным аналитиков, на которые ссылается депутат, акции этой компании и других производителей вооружений по итогам 2022 года выросли почти на 30%.

По подсчетам «Ведомостей», на СПБ бирже доступны бумаги 11 иностранных компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение Украине. В их числе — американские Raytheon Technologies, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X и Sturm & Ruger, а также немецкая Rheinmetall. Газета пишет, что в целом капитализация 25 крупнейших корпораций иностранного ВПК за год выросла на 15%, с $629 млрд до $720 млрд.

По итогам января объем торгов иностранными бумагами на «СПБ Бирже» в 1,5 раза превысил показатель предыдущего месяца. При этом активность инвесторов все еще остается существенно ниже, чем летом или год назад. Помимо заморозки зарубежных активов российских инвесторов рост сдерживают ограничения по вложениям в иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторы с заграниченной ответственностью».

Лаура Кеффер