Безработица в Кузбассе снизилась до минимума за последние 30 лет

В Кузбассе впервые за 30 лет число вакансий оказалось в 3,6 раза выше числа соискателей, сообщает правительство Кемеровской области. Численность безработных снизилась до 10 тыс. человек, заявил министр труда и занятости населения в регионе Алексей Гришин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Всего вакансий в регионе на сегодняшний день около 34,5 тыс., из них 4,4 тыс. – в обрабатывающих производствах, 4,1 тыс. – в добывающей промышленности, 5,2 тыс. – в сфере здравоохранения и социального обслуживания и т.д. «При этом 6,2 тыс. представленных вакансий с заработной платой выше среднеобластного значения - 55 274 рубля, а 1,9 тыс. рабочих мест – с предоставлением жилья», - отмечают в ведомстве.

В ноябре 2022 года Росстат сообщал, что число безработных в России сократилось до 2,7 млн человек, а уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 3,7% от численности экономически активного населения. При этом для большинства федеральных округов РФ уровень безработицы за год сократился, максимальное падение было зафиксировано в Сибирском и Южном федеральных округах — на 1 п. п., до 4% и 3,8% соответственно.

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Лолита Белова