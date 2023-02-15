Суд в Красноярске рассмотрит дело школьников «заминировавших» соцобъекты в четырех городах

В Красноярске завершено расследование уголовного дела двоих 18-летних местных жителей, обвиняемых в заведомо ложных сообщениях об актах терроризма в школах, детских садах и других соцобъектах (ч. 3 ст. 207 УК РФ, максимальное наказание до восьми лет лишения свободы). Одному из них предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, второму – одного эпизода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В декабре 2021 года обвиняемые, общаясь с неустановленными лицами в одном из мессенджеров, договорились направить ложные сообщения о минировании в социальные объекты в Красноярске и в краевое управление МЧС. По оценкам правоохранителей, делалось это «в целях дестабилизации деятельности органов власти и инфраструктуры».

В январе один из фигурантов дела, действуя по аналогичной схеме, направил ложную информацию об актах терроризма в школы, детские сады в Красноярске, Иваново, Тольятти и Тюмени.

Тогда сообщалось, что угрозы о минировании поступали несколько дней подряд. В Красноярске полиция взяла все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения. В связи с массовой эвакуацией школ учебный процесс был сорван для 85 тыс. детей.

Сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела были выявлены и задержаны подозреваемые. В их домах были обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Оксана Павлова