Минэкономики запустило портал с мерами поддержки инвестпроектов

Минэкономики запустило информационный ресурс, где собрано 16 наиболее востребованных и потенциально интересных мер поддержки для реализации инвестпроектов, а также описаны требования к потенциальным получателям. Портал должен упростить инвесторам поиск доступных мер поддержки: речь идет о механизмах стабилизации законодательства (соглашениях о защите и поощрении капвложений), финансового стимулирования, льготных инструментах и преференциальных режимах. Портал поможет бизнесу с учетом отраслевой и региональной специфики определить доступный перечень мер и их совместимость.

«При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как им воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании»,— отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономики Александр Молодцов.

Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы. На интерактивной карте можно выбрать субъект, прочитать информацию о нем, найти контакты ответственных за привлечение инвестиций, алгоритмы подключения к инженерным сетям, обратиться с проблемой.

Исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова отмечает, что одна из проблем бизнеса во взаимодействии с государством — отсутствие цифровой базы мер поддержки с прописанным клиентским путем. «Лендинг Минэкономразвития частично эту проблему решает. У бизнеса появилась возможность в доступной форме ознакомиться с многими востребованными финансовыми мерами, преференциальными зонами. Однако подобный ресурс нужно масштабировать и на другие органы исполнительной власти, дополнив меню мерами Минпромторга, Минсельхоза и других органов власти с учетом уже существующих порталов и информационных систем. Это будет уже полноценный навигатор мер поддержки», — добавляет она.

Запуск портала является частью работы правительства по перезапуску инвестиционного бума и унификации инвестиционной деятельности в регионах, а также цифровизации этого процесса.

Подробнее об этом читайте в материале «Свод капитальных вложений».