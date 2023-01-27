Свод капитальных вложений

Белый дом продолжает достраивать инфраструктуру поддержки инвестиционной активности. После запуска госинформсистемы «Капиталовложения» с минимальным набором инструментов для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений ФНС предложила расширить ее функционал в тестовом режиме. В таком случае с 2024 года правительство получит инструмент для анализа инвестиционной активности. Платформа позволит отслеживать состояние инвестпроектов и консолидирует все процессы взаимодействия государства и инвесторов — от оказания мер поддержки до компенсации затрат бизнесу по реализованным проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова ФНС готовит версию ГИС «Капвложения», в которой станут видны их взаимосвязи с экономикой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова ФНС готовит версию ГИС «Капвложения», в которой станут видны их взаимосвязи с экономикой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ФНС предлагает в 2024 году запустить в опытную эксплуатацию вторую очередь государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения». Она необходима для работы ключевого механизма повышения инвестактивности — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — за счет возможностей инвесторам стабилизировать условия ведения предпринимательской деятельности и компенсировать часть затрат на реализацию проекта. Первая очередь ГИС «Капиталовложения» запущена в июне 2022 года с минимальным функционалом — собственно возможностью государству и инвесторам заключать СЗПК в электронном виде. Напомним, что отсутствие платформы долгое время тормозило заключение соглашений, которые должны были стать основой инвестиционного бума, но механизм проработал лишь с декабря 2020 года по апрель 2021-го — за это время удалось заключить 36 соглашений.

С тех пор режим был заметно переработан: у инвесторов появились возможности привлекать заемное финансирование, у регионов и ВЭБа — давать отрицательные заключения на проекты, ФНС — отслеживать налоговые поступления от инвестпроектов за счет обязательного налогового мониторинга (см. “Ъ” от 16 мая 2022 года). Изменения потребовали создания комиссии при правительстве по разрешению споров между инвесторами, регионами и ВЭБом. В результате перезагрузки механизма в конце 2022 года удалось заключить шесть СЗПК с объемом инвестиций более 408 млрд руб. (с учетом НДС). «Сейчас Минэкономики и ВЭБ рассматривают новые заявки, которые поступают в ГИС "Капиталовложения", проходят очные встречи с инвесторами»,— сообщают в Минэкономики. Документ о запуске второй очереди в тестовом режиме подготовлен ФНС в соответствии с поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова от 9 ноября 2022 года.

ФНС на протяжении 2023 года будет заниматься расширением функционала платформы в соответствии с новыми требованиями — в системе будет запущен мониторинг исполнения условий соглашений и реализации инвестпроекта. Напомним, что государство вправе расторгнуть соглашение при невыполнении его условий — и инвестор лишится стабоговорки и возможности компенсировать затраты (в том числе в виде налогового вычета).

Также в системе будет формироваться реестр всех соглашений, включая данные о связанных договорах. ГИС из технической платформы де-факто превратится в систему контроля: в нее будут автоматически подгружаться данные основных внешних информсистем, в том числе ФНС, ФТС, Минстроя, Росстата, а также с портала госуслуг, «Электронного бюджета» и системы «Промышленность». Такая интеграция обеспечит государство данными о фактических затратах инвесторов по проектам и уже полученных ими льготах. Ожидается, что ГИС обеспечит государство сводной и аналитической информацией о компаниях, реализующих проект, процессе заключения соглашений, состоянии инвестпроектов, результатах их реализации и о предоставлении мер господдержки — и позволит оценивать эффективность механизма.

Кроме того, система позволит ускорить процесс работы по соглашениям за счет перевода в цифровой формат работы комиссии при правительстве с проектами, получившими отрицательное заключение ВЭБа на этапе заявки, и при рассмотрении споров между сторонами соглашений при их исполнении. В ГИС появятся также конструктор соглашений с использованием машиночитаемых форм документов, реестр мер господдержки с указанием правовых оснований их предоставления с функцией навигатора. Инвесторы смогут там же получить субсидии и инвестиционный налоговый вычет на возмещение затрат. Предполагается, что в 2025 году система заработает в штатном режиме и станет единой платформой для привлечения частных инвестиций.

Диана Галиева