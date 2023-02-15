Власти Новосибирска направили 37 млн рублей на помощь семьям военнослужащих в 2022 году

В прошлом году социальную помощью со стороны мэрии Новосибирска получили 1385 семей военнослужащих. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в ходе отчета о своей работе в 2022 году.

Мэр выступает с отчетом на сессии новосибирского горсовета. Она проходит 15 февраля.

По данным Анатолия Локтя, на поддержку семей военнослужащих из муниципального бюджета выделили 37 млн руб. В 2023 году на эти цели будет направлено 50 млн руб.

Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента с 21 сентября 2022 года. Число мобилизованных в Новосибирской области и в областном центре официально не сообщалось.

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Валерий Лавский