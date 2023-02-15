Из-за санкций западных стран в Татарстане заморозили около трети всех проектов, которые сопровождало Агентство инвестиционного развития (АИР) республики. Об этом вчера заявила глава ведомства Талия Минуллина, отчитываясь перед депутатами о своей работе «в новых условиях внешнеэкономической деятельности». Госпожа Минуллина не стала раскрывать, насколько сократились иностранные вложения в регион, лишь отметив, что их «немного, но они все равно идут», и привела в пример открытие китайской компанией производства пластмасс в Набережных Челнах. В целом в АИР ожидают увеличения инвестиций в основной капитал в республике, поскольку «появилась потребность импортозамещать огромное количество импортных товаров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

В Татарстане около трети инвестиционных проектов были остановлены из-за введения санкций западных стран против России. Об этом вчера заявила глава АИР республики Талия Минуллина на заседании комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Вопрос был поднят вице-спикером парламента Маратом Ахметовым, который поинтересовался, сколько «уже согласованных проектов» оказались «замороженными из-за санкционного давления». «Есть такие проекты, конечно»,— ответила госпожа Минуллина, но конкретную цифру называть не стала. «Могу сказать, что от всех проектов, которые мы начали, это где-то треть»,— добавила она. Глава АИР объяснила, что по многим проектам «пришлось менять партнеров» и «по оборудованию проблемы у коллег есть». «Они пусконаладку не могли даже провести и с логистикой были вопросы. Ну реально, проблемы, что говорить»,— сказала Талия Минуллина.

В целом, по словам руководителя АИР, за девять месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 451 млрд руб. (без учета бюджетных средств). По итогам года (статистка будет сформирована позднее) ожидается, что внебюджетные вложения составят более 700 млрд руб., а с учетом средств бюджета — 850 млрд руб. По итогам 2021 года в основной капитал Татарстана поступило 689 млрд руб. Таким образом, ожидается рост инвестиций в республику.

«Мы хорошо прирастаем. Это сложная экономическая ситуация дала толчок развитию внутреннего рынка»,— констатировала вчера Талия Минуллина. По ее словам, «появилась потребность импортозамещать огромное количество импортных товаров». «Поэтому мы видим увеличение инвестиционных проектов и самих инвестиционных вложений»,— объяснила она.

Среди всех регионов РФ по общему объему вложений Татарстан оказался на шестом месте. «Это можно трактовать по-разному. Идет распродажа активов. Не всегда в этом рейтинге быть хорошо, тут надо понимать еще качество этой работы. Мы не стремимся все распродавать и какие-то крупные сделки заключать»,— отметила Талия Минуллина.

Среди новых проектов в республике она назвала производство железобетонных изделий — ООО «Коген Казань». На предприятии, запущенном в июне 2022 года, изготавливаются бордюры, водоотводные люки, железобетонные перемычки и плиты, малые архитектурные формы. Также Талия Минуллина рассказала депутатам о запуске оздоровительного центра «Нижнекамские термы», нескольких медицинских объектов и глэмпингов. Сферу медицины она отметила как наиболее перспективную для вложений. «Все медицинское оборудование у нас завозное. Очень хорошая ниша, есть где расти»,— указала глава АИР.

Также Талия Минуллина сообщила о запуске в Набережных Челнах производства пластмасс и синтетических смол. Этим занимается ООО «Давн», которое контролирует компания из Китая. В 2022 году вложения составили почти $4 млн, в этом году инвестиции планируется увеличить вдвое.

Члены комитета Госсовета уточнили, остался ли интерес у зарубежных стран вкладывать в экономику Татарстана. «Одно дело перекладываем из кармана в карман у себя в пиджаке, а другое дело, когда другие страны вкладывают»,— сказал глава депутатской группы «Татарстан — новый век» Артур Абдульзянов, предложив сотрудничать помимо Китая с Турцией и странами СНГ.

Талия Минуллина общий объем иностранных вложений в Татарстан не назвала. До пандемии в отдельные года он превышал $1 млрд, однако затем стал резко сокращаться. «В период пандемии мы начали падать по иностранным инвестициям. Это падение, скорее всего, будет продолжено»,— говорила руководитель АИР в мае этого года.

Вчера госпожа Минуллина лишь указала, что из общего объема инвестиций 65% — это реинвестиции, когда предприниматели, получив прибыль в республике, «снова вкладывают в нашу экономику». 35% инвестиций в 2022 году были привлечены в Татарстан «извне», в том числе из других субъектов РФ. «Иностранные инвестиции, да, их немного, но они все равно идут»,— подчеркнула глава агентства.

«Трудности, несомненно, есть. Это и замена игроков на рынке, и разрушение сложившихся связей, и таможенные и логистические трудности, и валютные ограничения»,— резюмировал глава комитета по экономике Лутфулла Шафигуллин («Единая Россия»).

Информацию АИР Татарстана «О мерах по привлечению инвестиций в новых условиях внешнеэкономической деятельности» депутаты решили принять «к сведению».

Кирилл Антонов