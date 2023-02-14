В Петербурге за полчаса до начала отменили спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до начала отменили в Санкт-Петербурге. Театр «Балтийский дом» на своем сайте объяснил отмену «техническими причинами».

Показ спектакля «о любви и атомной бомбе» по произведению Александра Гельмана «Альмар» должен был состояться 14 и 15 февраля. В Санкт-Петербурге его ставили в ДК «Выборгский». Его премьера состоялась в Москве 12 июня.

В середине ноября 2022 года Ксению Раппопорт исключили из Петербургского совета по культуре и искусству. Актриса Малого драматического театра — Театра Европы несколько дней назад поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову в социальных сетях. Спектакли с ее участием в театре «Современник» заменили на другие постановки, писал 8 февраля «Ъ».

Александр Просяник, Санкт-Петербург