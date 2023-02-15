6,4 процента составила инфляция в США в январе в годовом выражении после 6,5% в декабре, сообщило вчера статистическое бюро Минтруда страны. При этом к декабрю цены выросли на 0,5% (месяцем ранее на 0,1%, в ноябре — на 0,2%) из-за роста стоимости энергии на 2% в январе после сокращения на 3,1% в декабре и на 1,4% в ноябре. В итоге в годовом выражении прирост стоимости энергии составил 8,7%, продовольствия — 10,1%. Базовая инфляция (за вычетом цен продовольственных и энергоцен) в январе замедлилась до 5,6% против 5,7% в декабре. Месяц к месяцу базовый показатель увеличился на 0,4%, как и в декабре, при этом ускорение роста цен в услугах на 0,5% «съело» снижение цен на базовые товары на 0,1%.