Число жертв землетрясения на подконтрольной властям Сирии территории выросло до 1,4 тысяч

Окончательное число погибших при землетрясении в Сирии на подконтрольных правительству территориях составило 1 414 человек. Пострадали 2 357 человек. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на главу Минздрава Сирии Хасана Мухаммеда аль-Габаша.

ВОЗ оценивала общее количество жертв землетрясения, в том числе в неподконтрольных районах районах, в 8,5 тыс. человек. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик называл ситуацию в Сирии после землетрясения катастрофической. ЮНИСЕФ допускал, что после землетрясения в стране может начаться эпидемия.

Землетрясение в северо-западной части Сирии и в юго-восточной Турции произошло ночью 6 февраля. Его магнитуда составила 7,8. На сегодняшний день число погибших при землетрясении в Турции превысило 35 тыс. человек.

Анастасия Ларина