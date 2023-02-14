Номерной фронт

Вчерашний аукцион по продаже пятизвездных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже не состоялся, что дало возможность держащему здания в залоге крупнейшему застройщику региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) получить контроль над ними без дополнительных инвестиций. Для этого строительный холдинг выкупил долги отелей перед Сбербанком почти на 3 млрд руб. По данным «Ъ-Черноземье», сделка может быть закрыта уже до конца месяца. Эксперты предупреждают, что столь оперативный «контролируемый аукцион» оставляет риски оспаривания перехода права на активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старейший премиальный отель в центре Воронежа выходит из процедуры банкротства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Старейший премиальный отель в центре Воронежа выходит из процедуры банкротства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об итогах аукциона по продаже обанкротившимся ООО «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева пятизвездных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в центре Воронежа «Ъ-Черноземье» сообщил конкурсный управляющий компании, руководитель известной в регионе юридической фирмы «Июль» Алексей Ботвиньев. По его словам, на торги не было подано ни одной заявки, поэтому они признаны несостоявшимися.

Начальная цена обоих отелей с землей, оборудованием и мебелью, продающихся единым лотом, составляла 877,6 млн руб. Это уже были повторные торги, поэтому регламент банкротства теперь позволяет держащему недвижимость в залоге местному ООО «Строймаркет» забрать активы в счет долга, подтвердил «Ъ-Черноземье» господин Ботвиньев. Он предпочел не комментировать, планирует ли кредитор сделать это. Если такого заявления не поступит в течение 30 дней, управляющий выставит гостиницы на финальные торги в формате публичного предложения — торгов на понижение цены.

ООО «Строймаркет», как писал ранее „Ъ“, аффилировано с местным АО «ДСК» (основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированный в Воронеже в 2011 году «Строймаркет» ранее владел 100% ООО «Проектинвест». Конечным бенефициаром этой компании через ООО «Фининвест» и «Стройинвест» является топ-менеджер ДСК Александр Бобровников. Господин Бобровников также выступает учредителем в юрлицах другого гостиничного актива ДСК в Воронеже — четырехзвездного Mercure.

Источники „Ъ“, знакомые с намерениями ДСК, вчера подтвердили, что строительный холдинг «строго в рамках намеченного ранее плана» хочет получить контроль над Ramada Plaza и «Арт-отелем» после аукциона. Они не исключают, что сделка может быть закрыта еще до конца месяца. Таким образом, под контролем застройщика окажутся все четыре премиальные гостиницы в городе — вместе с пятизвездным Marriott.

Вчерашний аукцион проходил в непривычно короткие для банкротной отрасли сроки. Прием заявок стартовал в 9 утра понедельника и завершился спустя всего сутки, а итоги были подведены еще через несколько часов. Традиционно заявки на открытый аукцион организаторы могут собирать и больше месяца.

ДСК, напомним, стал основным кредитором владеющего отелями «Стройсервиса» в начале 2022 года. Застройщик договорился с Центрально-Черноземным банком Сбербанка (ЦЧБ) о передаче своей аффилированной структуре залогов на активы обанкротившейся компании и цессии долгов на 2,9 млрд руб. Собеседники „Ъ“ на профильном рынке предполагают, что дисконт мог составлять 20-50% от общей суммы долгов, «исходя из сложившегося обихода в подобных сделках со Сбербанком».

Общая стоимость строительства двух отелей не превышала 1,5 млрд руб. по ценам своего времени. Ramada Plaza был возведен в Воронеже под брендом британской Wyndham Hotel Group за 1,2 млрд руб., открылся в 2015 году. Строительство «Арт-отеля» завершилось в 2005-м, стоимость проекта тогда оценивалась в €5 млн (175 млн руб. по курсу ЦБ РФ на июль 2005-го, 394 млн руб.— на вчерашний день).

По данным „Ъ“, Ramada Plaza уже почти год не функционирует как гостиница. В пятизвездном номерном фонде размещены беженцы с бывших территорий Украины, проживание которых оплачивает российский бюджет. Полтора месяца назад на крыше здания даже изменили вывеску, поменяв буквы на «aRmada Plaza». С Wyndham Hotel Group проект более не сотрудничает, выплаты комиссионных за использование бренда были прекращены вскоре после начала спецоперации и ухода западных компаний из России. Бронирование номеров в «Арт-отеле», напротив, остается возможным.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин предупреждает, что столь быстрый «контролируемый аукцион» может нести риски для завершения сделки. «Торги могут быть оспорены третьими лицами — другими потенциальными покупателями — по основаниям ограничения доступа на аукцион. Также жалобу могут подать другие кредиторы, посчитав, что сложившаяся ситуация исключает возможность продажи имущества по более высокой цене для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов первой и второй очередей»,— отметил эксперт.

Ранее источники „Ъ“ в ДСК говорили, что на активы есть и другие претенденты, ожидая «серьезной конкуренции со стороны девелоперов из Москвы и Санкт-Петербурга».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев согласен, что условия торгов «вызывают ощущения договоренностей между организаторами, собственниками и залогодержателем».

«После признания торгов несостоявшимися “Строймаркет” может забрать активы буквально сразу. Он должен написать обращение конкурсному управляющему, что хочет забрать залог в счет долга, затем будет составлен соответствующий акт. Если это устроит все заинтересованные стороны, процедура будет быстрой и не потребует серьезных дополнительных инвестиций. Достаточно будет отдать немного денег на компенсацию расходов по организации торгов и оценке залогового имущества»,— заключил господин Вышегородцев.

Сергей Калашников