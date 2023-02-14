Номерной фронт

Вчерашний аукцион по продаже пятизвездных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже не состоялся, что дало возможность держащему здания в залоге крупнейшему застройщику региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК) получить контроль над ними без дополнительных инвестиций. Для этого строительный холдинг выкупил долги отелей перед Сбербанком почти на 3 млрд руб. По данным «Ъ-Черноземье», сделка может быть закрыта уже до конца месяца. Эксперты предупреждают, что столь оперативный «контролируемый аукцион» оставляет риски оспаривания перехода права на активы.
Старейший премиальный отель в центре Воронежа выходит из процедуры банкротства
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Об итогах аукциона по продаже обанкротившимся ООО «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева пятизвездных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в центре Воронежа «Ъ-Черноземье» сообщил конкурсный управляющий компании, руководитель известной в регионе юридической фирмы «Июль» Алексей Ботвиньев. По его словам, на торги не было подано ни одной заявки, поэтому они признаны несостоявшимися.
Начальная цена обоих отелей с землей, оборудованием и мебелью, продающихся единым лотом, составляла 877,6 млн руб. Это уже были повторные торги, поэтому регламент банкротства теперь позволяет держащему недвижимость в залоге местному ООО «Строймаркет» забрать активы в счет долга, подтвердил «Ъ-Черноземье» господин Ботвиньев. Он предпочел не комментировать, планирует ли кредитор сделать это. Если такого заявления не поступит в течение 30 дней, управляющий выставит гостиницы на финальные торги в формате публичного предложения — торгов на понижение цены.
ООО «Строймаркет», как писал ранее „Ъ“, аффилировано с местным АО «ДСК» (основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированный в Воронеже в 2011 году «Строймаркет» ранее владел 100% ООО «Проектинвест». Конечным бенефициаром этой компании через ООО «Фининвест» и «Стройинвест» является топ-менеджер ДСК Александр Бобровников. Господин Бобровников также выступает учредителем в юрлицах другого гостиничного актива ДСК в Воронеже — четырехзвездного Mercure.
Источники „Ъ“, знакомые с намерениями ДСК, вчера подтвердили, что строительный холдинг «строго в рамках намеченного ранее плана» хочет получить контроль над Ramada Plaza и «Арт-отелем» после аукциона. Они не исключают, что сделка может быть закрыта еще до конца месяца. Таким образом, под контролем застройщика окажутся все четыре премиальные гостиницы в городе — вместе с пятизвездным Marriott.
Вчерашний аукцион проходил в непривычно короткие для банкротной отрасли сроки. Прием заявок стартовал в 9 утра понедельника и завершился спустя всего сутки, а итоги были подведены еще через несколько часов. Традиционно заявки на открытый аукцион организаторы могут собирать и больше месяца.
ДСК, напомним, стал основным кредитором владеющего отелями «Стройсервиса» в начале 2022 года. Застройщик договорился с Центрально-Черноземным банком Сбербанка (ЦЧБ) о передаче своей аффилированной структуре залогов на активы обанкротившейся компании и цессии долгов на 2,9 млрд руб. Собеседники „Ъ“ на профильном рынке предполагают, что дисконт мог составлять 20-50% от общей суммы долгов, «исходя из сложившегося обихода в подобных сделках со Сбербанком».
Общая стоимость строительства двух отелей не превышала 1,5 млрд руб. по ценам своего времени. Ramada Plaza был возведен в Воронеже под брендом британской Wyndham Hotel Group за 1,2 млрд руб., открылся в 2015 году. Строительство «Арт-отеля» завершилось в 2005-м, стоимость проекта тогда оценивалась в €5 млн (175 млн руб. по курсу ЦБ РФ на июль 2005-го, 394 млн руб.— на вчерашний день).
По данным „Ъ“, Ramada Plaza уже почти год не функционирует как гостиница. В пятизвездном номерном фонде размещены беженцы с бывших территорий Украины, проживание которых оплачивает российский бюджет. Полтора месяца назад на крыше здания даже изменили вывеску, поменяв буквы на «aRmada Plaza». С Wyndham Hotel Group проект более не сотрудничает, выплаты комиссионных за использование бренда были прекращены вскоре после начала спецоперации и ухода западных компаний из России. Бронирование номеров в «Арт-отеле», напротив, остается возможным.
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Дмитрий Просвирин предупреждает, что столь быстрый «контролируемый аукцион» может нести риски для завершения сделки. «Торги могут быть оспорены третьими лицами — другими потенциальными покупателями — по основаниям ограничения доступа на аукцион. Также жалобу могут подать другие кредиторы, посчитав, что сложившаяся ситуация исключает возможность продажи имущества по более высокой цене для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов первой и второй очередей»,— отметил эксперт.
Ранее источники „Ъ“ в ДСК говорили, что на активы есть и другие претенденты, ожидая «серьезной конкуренции со стороны девелоперов из Москвы и Санкт-Петербурга».
Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев согласен, что условия торгов «вызывают ощущения договоренностей между организаторами, собственниками и залогодержателем».
«После признания торгов несостоявшимися “Строймаркет” может забрать активы буквально сразу. Он должен написать обращение конкурсному управляющему, что хочет забрать залог в счет долга, затем будет составлен соответствующий акт. Если это устроит все заинтересованные стороны, процедура будет быстрой и не потребует серьезных дополнительных инвестиций. Достаточно будет отдать немного денег на компенсацию расходов по организации торгов и оценке залогового имущества»,— заключил господин Вышегородцев.