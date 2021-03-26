Отсуживание в номерах

Из-за долгов в 3 млрд руб. Сбербанк пытается забрать в суде у Павла Какалии и Александра Муштаева их доли в ООО «Стройсервис», заложенные в банке. Компании принадлежат воронежские «Арт-отель», Ramada Plaza и доля в ТРЦ «Галерея Чижова». Эти активы могут перейти банку в случае успеха, но отельеры уже обжаловали первое решение суда в этом споре. В банке называют свои действия «вынужденными». Эксперты считают требования кредитора не лишенными перспектив.

Центральный районный суд Воронежа рассмотрел иск Сбербанка к отельерам Павлу Какалии и Александру Муштаеву об обращении взыскания на принадлежащие им, но заложенные в банке доли — по 50% уставного капитала «Стройсервиса». Компания с декабря находится на первой стадии банкротства, в процедуре наблюдения. Как сообщается в опубликованном определении суда, господа Какалия и Муштаев выступили поручителями по долгам компании на 2,98 млрд руб. и заложили под них доли в бизнесе. Сумма накопилась по шести кредитным линиям 2012–2017 годов. Сбербанк потребовал взыскания с отельеров как с физлиц всех долгов и их долей в «Стройсервисе».

В случае успеха банк фактически станет собственником воронежских пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, а также 15% недвижимости торгово-делового комплекса «Галерея Чижова», в строительстве которого господа Какалия и Муштаев участвовали как соинвесторы структур депутата Госдумы от региона Сергея Чижова.

Судья не отказала в иске, но сочла, что он был подан с нарушением правил подсудности, так как «спор является корпоративным». «Требование фактически направлено на приобретение корпоративного контроля над уставным капиталом ООО… Передать дело по иску о взыскании задолженности, об обращении взыскания на заложенное имущество, о взыскании судебных расходов, в арбитражный суд Воронежской области в соответствии с правилами о подсудности», — сказано в определении.

Требования Сбербанка в арбитраж пока не поступали, а господа Какалия и Муштаев оспорили решение первой инстанции в апелляции воронежского облсуда. Он изучит дело 6 апреля. В деле о банкротстве «Стройсервиса» следующее заседание назначено на 20 апреля.

В Центральном-Черноземном банке Сбербанка сказали “Ъ-Черноземье”, что «взыскание является вынужденной мерой», так как господа Какалия и Муштаев «являются залогодателями и обеспечивают обязательства компании». При этом в банке сообщили, что «прорабатывают возможные варианты урегулирования» спора.

Павел Какалия считает обращение Сбербанка в суд общей юрисдикции «инструментом давления в переговорах». «В определении суда так и сказано, что иск подавался с целью получения корпоративного контроля. Банк обратился не по подсудности, понимая шансы на отказ, поэтому, возможно, это было сделано ради самого факта обращения», — предположил бизнесмен. По его словам, «Стройсервис» готов к заключению трехстороннего мирового соглашения со Сбербанком и «Галереей Чижова», однако условия соглашения пока не определены, а «позиция наших партнеров непонятна».

Одновременно с тем, как мы готовимся к мировому, Сбербанк продолжает идти своим путем», — заключил директор и совладелец «Стройсервиса».

Между тем в ходе банкротства «Стройсервиса» арбитражный суд уже наложил арест на часть личного имущества владельцев компании. Господину Какалии запрещено проводить сделки со спорткаром Mercedes-Benz SL350 2012 года и кроссовером BMW X5 2014 года. У господина Муштаева под арестом представительский седан Mercedes-Benz S500 4matic 2014-го. Ограничения введены по ходатайству временного управляющего Олега Парфенова. Он считает, что автомобили были «в предбанкротный период» куплены отельерами у своей же компании.

Сбербанк требует банкротства и других компаний господ Какалии и Муштаева. Арбитраж принял такой иск банка к ООО «Арт-сервис», зарегистрированному по адресу «Арт-отеля» и занимающемуся, по данным Kartoteka.ru, гостиничной деятельностью.

Одновременно с банкротством развивается и корпоративный спор «Стройсервиса» с «Галереей Чижова» об удерживаемой, по мнению первой компании, доли доходов основного собственника здания от аренды. До конца апреля в региональном арбитраже пройдут предварительные заседания по искам «Стройсервиса» к четырем крупным арендаторам «Галереи Чижова»: ООО «М.Видео Менеджмент» (магазины электроники «Эльдорадо» и «М.Видео»), АО «Иль де Боте» (магазины косметики и парфюмерии), продуктовому гипермаркету ООО «Окей», АО «Мэлон Фэшн Груп» (магазины одежды Zarina, Befree, Love Republic, Sela). Миноритарный собственник здания требует перезаключить договоры аренды, чтобы магазины платили 15% напрямую ему, а не «Галерее Чижова» для дальнейшего распределения средств.

Основатель и СЕО юридической консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отмечает, что у требований Сбербанка есть перспективы при условии, что «наступила просрочка по кредиту, а других возможностей для взыскания нет», и именно в арбитражном суде. «Юристы Сбербанка не учли правила ст. 255.1 Арбитражного процессуального кодекса, которая определяет подсудность, либо у них были другие основания для иска в суд общей юрисдикции», — полагает эксперт.

Партнер и гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, напротив, считает, что Центральный райсуд неверно решил направить дело в арбитраж. «Заявлены несколько связанных между собой требований, одни из которых подведомственны суду общей юрисдикции, другие — арбитражному. Согласно ч. 4 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции», — напоминает господин Герасимов. С ним согласен партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Он удивился тому, что Сбербанк пока не обжаловал передачу иска в арбитраж: «Банк — профессиональный игрок юридического рынка и вряд ли мог несознательно ошибиться с подсудностью своих требований».

Сергей Калашников