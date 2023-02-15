Опытным путем

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об одном из самых быстрорастущих направлений в косметическом бизнесе — средствах для сексуального здоровья.

Популярность sexual wellness растет — товары, которые раньше проходили под незамысловатым грифом «для взрослых», сейчас переживают настоящий бум и выходят на первые строчки продаж среди товаров крупных косметических сетей. Вибраторы, интимные гели и стимуляторы либидо широко продаются вместе с массажными маслами, аметистовыми роллерами и пеной для ванн. Категория, когда-то полная нелепых домыслов и запретов, активно набирает обороты еще со времен пандемии — в период локдаунов, когда все оказались запертыми дома и начали искать способы разнообразить досуг, которого оказалось слишком много. Представители Organic Kitchen, дочерней компании Natura Siberica, приводят рекордные 20,1 млрд руб. оборота российского рынка в 2021 году и прогнозируют его увеличение. А по данным агентства Acumen Research and Consulting, к 2030 году мировой объем рынка сексуального здоровья достигнет $121,6 млрд.

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В российской первой пятерке городов, активно скупающих товары этой категории, значатся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Денис Кондрашин, коммерческий директор сети «Золотое яблоко», замечает: «Это пока молодая категория для России, и мы видим потенциал роста на несколько лет вперед. С 2021 года ассортимент категории в "Золотом яблоке" расширился более чем в три раза. Категория растет, потому что тема секса и, соответственно, товары категории sexual wellness в России становятся менее табуированными. А те, кто стесняется зайти в офлайн-магазин 18+, покупают товары онлайн».

Среди самых популярных товаров для интимной жизни значатся так называемые «сатисфаеры» (вакуумные стимуляторы), массажеры и секс-гаджеты, которые все же уступают место классике — лубрикантам и презервативам.

Татьяна Дроб, креативный директор Foam, говорит, что у «сексуальной» категории есть своя специфика — гаджеты и косметические продукты покупаются для многократного использования в течение нескольких месяцев или даже лет. «Это не крем для лица или шампунь, которые закончатся у вас уже через месяц»,— говорит она и замечает, что в последнее время осведомленность аудитории заметно растет. Покупатели стали отдавать предпочтение технологичным девайсам вроде Lora DiCarlo, производящего стимуляторы и вибраторы «для исследования собственного благополучия» — так описывает свои задачи компания. Кстати, совладелицей и креативным консультантом бренда является известная модель Кара Делевинь. Тренажеры Кегеля марки KGoal для тренировки мышц тазового дна и лечению эректильной дисфункции также находят своих покупателей.

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Что касается производителей, то пока в основной своей массе продукция привозная, за небольшим исключением. «На данный момент в этой категории у нас лишь один российский бренд — Tonis,— говорит Татьяна.— Это специализированные гаджеты-тренажеры, которые помогают решить целый спектр задач, связанных с интимным здоровьем. Исследовательским коллективом Боткинской больницы, в состав которого входят гинекологи, урологи и колопроктологи, эти тренажеры были отмечены как высокоэффективные, а их популярность в нашем бьюти-сторе это подтверждает».

Компания Natura Siberica планирует включить в свой ассортимент 580 новых товаров, в том числе продукцию для ароматерапии, устройства для сексуального здоровья, массажеры, биологически активные добавки. Так, Organic Kitchen выпустили специальную серию в сотрудничестве с известным немецким производителем секс-игрушек Womanizer. В нее вошли массажер, возбуждающий гель и средство для ухода за интимными зонами.

«В России очень хорошо делают лубриканты и смазки — производители учитывают мировые тренды и используют качественные материалы, например смазки на водной основе,— говорит Денис Кондрашин.— Также наши поддерживают и тренд на экологичность — например, российский бренд PurPur разрабатывает менструальные чаши». Специалисты утверждают, что активная и здоровая сексуальная жизнь имеет множество положительных преимуществ, как, например, снижение уровня стресса и улучшение общего самочувствия. Кажется, сейчас самое время, чтобы оживить атмосферу в спальне.

Ирина Кириенко