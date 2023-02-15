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Коммерсантъ FM
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Ученые второй молодости в науке не держатся

Мониторинг кадров

В 2021 году коэффициент восполнения молодых исследователей (до 39 лет включительно) — отношение численности принятых на работу в российские научные организации к численности выбывших — сократился до 1,12 с 1,17 в 2020 году. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, по итогам 2021 года в организации было принято 22,9 тыс. молодых ученых (или 58,6% от общего числа принятых исследователей), но половину выбывших за год ученых (20,6 из 41,2 тыс. человек) составили также люди до 39 лет. «Это повышает актуальность задачи закрепления молодежи в науке, решение которой требует… дополнительных мер поддержки»,— констатируют в ИСИЭЗ.

Выше единицы коэффициенты в подгруппах до 25 лет (1,52; в 2020 году —1,61) — сразу после окончания вуза в науку приходит около половины исследователей этой категории — и в подгруппе 30–39 лет (1,08 и 1,07 соответственно). Совсем иначе обстоят дела среди молодых ученых 26–29 лет. Уже в 2020 году коэффициент восполнения был меньше единицы (0,94), в 2021 году он снизился до 0,8 даже с учетом притока новых кадров.

Среди принятых на работу в 2021 году молодых исследователей 54,9% закрепились в предпринимательском секторе науки, 22,7% — в госсекторе, 21,5% — в высшем образовании, 0,9% — в секторе НКО. Похожим образом распределилась по секторам науки и численность выбывших — 56,6; 25,7; 16,8 и 0,8% соответственно. В результате число молодых ученых составило в 2021 году 149,4 тыс. человек (плюс 14% к уровню 2010 года), или 43,9% от всей численности исследователей в РФ.

Руководители научных организаций и университетов довольно умеренно оценивают уровень достаточности молодежи в науке (3,43 балла из пяти возможных), в ближайшие три года они ожидают некоторого улучшения ситуации (индекс ожиданий — 3,71). При этом наиболее позитивно настроены в университетах (4,02 через три года), что связано с реализацией ряда масштабных мер поддержки вузов. Напротив, руководители научных учреждений не видят особых причин для улучшения ситуации с кадрами. Наиболее высоко руководители оценивают финансовые меры господдержки молодых ученых — премии и стипендии (75 из 100 баллов). Поддержка же исследовательских проектов аспирантов и обеспечение жильем молодых ученых набрали лишь по 63 балла.

Венера Петрова

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