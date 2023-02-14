Духовно-нравственный мониторинг

Во вторник в Госдуме прошло заседание межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Перечень последних зафиксирован президентским указом. Члены группы распределили между собой обязанности и обсудили, кто какие законопроекты будет оценивать на предмет их соответствия принятым ценностям. Но будет ли их экспертиза реально влиять на законотворческую работу Думы, пока неясно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены (май 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены (май 2022 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение о создании группы принял совет Думы 18 января: с инициативой выступила вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия»), она же и возглавила новую структуру. На заседании 14 февраля (первом после организационного) между ее заместителями поделили основные направления работы. Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») будет заниматься реализацией государственной политики по поддержке проектов в области культуры и образования, Ольга Коробова («Единая Россия») — профилактикой и пресечением противоправных действий, направленных на распространение деструктивной идеологии, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) — политикой в сфере воспитания и образования детей и молодежи, Дмитрий Певцов («Новые люди») — предотвращением распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве, вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов — защитой исторической правды и противодействием фальсификации истории.

Также члены группы взяли на себя обязательство проводить мониторинг внесенных в Думу законопроектов и проектов нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти и оценивать их на соответствие указу президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (подписан в ноябре 2022 года). Сферы также поделены между членами группы, например Елена Драпеко и Александр Шолохов будут отслеживать проекты в области культуры, Татьяна Буцкая — по семье и детям, Яна Лантратова — по просвещению, Олег Нилов будет следить за укреплением традиционных ценностей в аграрных вопросах, а Анатолий Грешневиков — в вопросах экологии. Господин Нилов сказал “Ъ”, что на заседании группы во вторник не присутствовал, но «каждый законопроект проверять на соответствие» ценностям не собирается, так как «это невозможно».

Члены группы должны будут информировать в письменном виде председателя группы о требующих оценки законопроектах не позднее трех дней с даты их внесения.

Кроме того, до конца первого квартала им предстоит организовать в профильных думских комитетах заседания с участием представителей правительства для проведения аудита действующего законодательства на предмет его соответствия указу президента. Сама Анна Кузнецова также направит запрос в Минюст о проведении мониторинга правоприменительной практики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

По поводу влияния группы на работу Думы в целом в ее положении сказано лишь, что ее представители будут вносить в комитеты предложения о проведении парламентских слушаний и круглых столов. Однако госпожа Лантратова предполагает, что экспертиза группы будет учитываться и при принятии законопроектов, потому что новая структура создана решением думского совета.

Рабочая группа взвалила на себя большую организационную ношу, учитывая вал законодательных инициатив, который идет через Госдуму, отмечает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.

Кроме того, говорит он, неясно, какие будут последствия, если выяснится, что какой-то законопроект будет признан не соответствующим президентскому указу, или если кто-то ответственный из группы пропустит какую-то юридическую крамолу. Эксперт отмечает, что в данном случае Дума фактически занимается реализацией президентских указов, которые напрямую ей не адресованы. Тем самым депутаты пытаются повысить свою политическую эффективность, чтобы, в свою очередь, получить и дополнительную политическую уверенность в своем будущем, предполагает господин Склянчук.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова