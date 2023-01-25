От заката до контента

В среду в исполкоме «Единой России» (ЕР) прошло заседание комиссии по защите материнства и детства, в котором принял участие председатель партии Дмитрий Медведев. Начав с проблем демографии и раскрытия «репродуктивного потенциала» студенческих семей, партийцы поговорили и о «контенте», который, по их мнению, должен способствовать укреплению в России традиционных духовно-нравственных ценностей. Правда, в итоге единороссы больше обсуждали не то, как производить правильный контент, а как ограничить неправильный. Заодно господин Медведев призвал найти замену тем авторам российских сериалов, которые критикуют специальную военную операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова, министр спорта России Олег Матыцин (справа) и председатель партии Дмитрий Медведев (на экране) во время заседания 25 января

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова, министр спорта России Олег Матыцин (справа) и председатель партии Дмитрий Медведев (на экране) во время заседания 25 января

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Партийная комиссия по защите материнства, детства и поддержке семьи, возглавляемая вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, стала одной из пяти аналогичных структур, которые единороссы создали под пятерку лидеров своего списка на думских выборах 2021 года. Напомним, что помимо госпожи Кузнецовой в нее входили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Предполагалось, что комиссии «привяжут» к партии ее фронтменов и в послевыборный период.

Главной темой заседания 25 января стала демография.

Для простого воспроизводства населения нужно, чтобы коэффициент рождаемости был 2,1–2,15, а в России он сейчас 1,42, посетовала Анна Кузнецова и объявила, что добиться нужных показателей — это не просто цель, а «миссия» ее комиссии.

Выступившая с отдельным докладом замдиректора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Тамара Ростовская подробно рассказала, как должна выглядеть «государственная демографическая пропаганда многопоколенной традиционной российской семьи». В список перечисленных ею мер среди прочего вошла поддержка студенческих семей, «репродуктивный потенциал» которых пока не раскрыт. Также социолог выступила за выработку стратегии по формированию роли мужчины в семье и обществе и за создание специальной межведомственной комиссии при президенте РФ по народосбережению и укреплению демографического потенциала мужчин.

Необходимым госпожа Ростовская посчитала и привлечение работодателей к решению проблем демографии среди своих подчиненных.

Позже Анна Кузнецова на всякий случай пояснила, что речь идет о поддержке руководством коммерческих структур молодых семей и организации их досуга.

От темы демографии члены комиссии плавно перешли к вопросу о популяризации традиционных ценностей. «Фундаментом работы нашей рабочей группы был указ президента №809 об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»,— сообщила академик Академии российского телевидения Оксана Барковская. По ее словам, от работы комиссии зависит, будет российское общество через 10–15 лет нравственно больным или здоровым. «Наша цель сейчас — сохранить наших детей, наших подростков, вырастить их в правильном обществе, чтобы у них было правильное понимание страны, в которой они живут, и правильное понимание традиций»,— подчеркнула телеакадемик.

Для достижения поставленной задачи, по ее мнению, необходимо серьезно взяться за работу с «контентом». Госпожа Барковская даже извинилась за неоднократное использование в своей речи этого иностранного слова, но подходящих синонимов к нему не нашла.

В числе ее предложений оказались создание при профильных ведомствах специальных экспертных советов, которые должны будут давать добро или налагать запрет на распространение той или иной информации, и организация господдержки создателей контента, популяризующего духовно-нравственные ценности.

Эти предложения не оставили равнодушным и Дмитрия Медведева. «Очевидно, что нужно, чтобы наши люди и маленькие граждане со школы понимали, в чем состоит суть истории нашей страны, каковы ее традиции, устои, на чем развивалась наша страна, что являлось сплачивающим ее моментом»,— заявил он, подводя итоги заседания, особо подчеркнув, что «патриотический контент» не должен быть скучным. Председатель ЕР также выразил неудовольствие тем, что многие российские сериалы представляют собой экранизацию классических произведений или ремейки западных продуктов, а их авторы зачастую «последними словами клянут специальную военную операцию», продолжая получать деньги за свое творчество. «Неужели нельзя найти авторов, которые напишут не худший сценарий, или это желание подкормить кого-то?» — закончил господин Медведев заседание риторическим вопросом.

Андрей Винокуров