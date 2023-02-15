Гособвинение подтвердило статус «законнику»

В ходе прений в Мосгорсуде 23 года колонии строгого режима запросил прокурор для вора в законе Рашада Исмаилова (Рашад Гянджинский), обвиняемого в занятии высшего положения в криминальной иерархии и убийстве. По версии следствия, «законником» подсудимый стал после того, как в 2009 году вместе с сообщником на Измайловском шоссе в Москве расстрелял двух уроженцев Азербайджана. Сам Рашад Исмаилов вины не признает, его защита настаивает на оправдательном приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашад Исмаилов (в центре)

Фото: Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы Рашад Исмаилов (в центре)

Фото: Пресс-служба Преображенского районного суда Москвы

Уголовное дело Рашада Исмаилова рассматривалось в Мосгорсуде с декабря 2021 года судьей единолично, поскольку подсудимый не стал ходатайствовать о процессе с участием присяжных. Почему он так поступил, точно неизвестно: возможно, посчитал, что в одиночку судья разберется с делом лучше, да и оспаривать обвинительный приговор в таком случае легче, чем основанный на вердикте присяжных.

В прениях прокурор напомнил, что господин Исмаилов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ), групповом убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом (п. «а», п. «е», п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Как говорилось в суде, вменяемое в вину «законнику» убийство двух мужчин в BMW X5 было совершено 15 мая 2009 года. Преступники буквально изрешетили автомобиль своих жертв, выпустив в него 29 пуль из пистолета ТТ и автомата Калашникова.

Согласно обвинению, в то время Рашад Гянджинский участвовал в разборках, которые велись за рынок плодоовощной продукции в Москве. А его жертвы — уроженцы Азербайджана Маммадали Гусейнов и Гашам Вердиев, по данным правоохранителей, входили в группировку вора в законе Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), пытавшегося взять под контроль поставки в столицу овощей и фруктов, которые до того входили в сферу интересов авторитетного азербайджанского бизнесмена Бахыша Алиева (Ваха). Рашад Исмаилов якобы действовал на стороне последнего.

Отметим, что еще одним мотивом расстрела Гусейнова и Вердиева могла быть и месть за убийство в 2007 году в Баку близкого к Вахе бизнесмена Рагуфа Рустамова. По данным источников “Ъ”, последний осуществлял оптовые поставки плодоовощной продукции в Московский регион.

По данным ГСУ СКР, которое вело дело Рашада Исмаилова, двойное убийство способствовало продвижению последнего вверх в криминальной иерархии. В феврале 2013 года, как сообщил в суде прокурор, «собрание лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, присвоило обвиняемому статус вора в законе». Это, по словам гособвинителя, дало Рашаду Гянджинскому возможность «контролировать распределение денежных средств, поступающих в неформальную воровскую казну… подчинять своей воле представителей криминальной среды статусом ниже, давать им указания и распоряжаться ими».

Нужно заметить, что после коронования имя Рашада Исмаилова не упоминалось в связи с резонансными преступлениями. Правда, два раза его задерживали в московских ресторанах, где «законники» проводили свои сходки, но в обоих случаях после проверки документов отпускали. Зато осенью 2018 года Рашад Исмаилов был задержан в Минске. При обыске у вора в законе и его друзей белорусские милиционеры нашли оружие и наркотики, попутно выяснив, что приезжие пересекли границу по поддельным паспортам. За это Рашада Исмаилова приговорили к десяти годам колонии. Однако уже через год его освободили условно-досрочно, но только для того, чтобы передать российским правоохранительным органам, которые возбудили в отношении «законника» уголовное дело в занятии высшего положения в преступной иерархии. Позже в ходе расследования в обвинении появилась и статья Уголовного кодекса об убийстве.

В итоге прокурор попросил суд признать вора в законе виновным по всем трем вменяемым тому в вину статьям УК РФ и приговорить его путем частичного сложения наказаний к 23 годам колонии строгого режима. Адвокаты, напротив, просили суд оправдать подзащитного, настаивая на недоказанности его вины. Защита ссылалась на то, что большинство участников описываемых в уголовном деле событий давно погибло в криминальных разборках, а обвинение, по мнению адвокатов, построено не на прямых, а на косвенных уликах. Да и руководить криминалитетом последние годы Рашаду Исмаилову, отметили защитники, было затруднительно, поскольку с ноября 2018 года он находился в заключении в Белоруссии, где был «полностью лишен всех средств связи».

Не исключено, что Рашад Гянджинский станет одним из последних воров в законе, кому предоставлялась возможность рассмотрения его дела с участием присяжных заседателей. Напомним, что недавно в Госдуму РФ был внесен законопроект о поправках к УПК РФ, после принятия которых из подсудности коллегии присяжных будут исключены дела лиц, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. Авторы поправок уверены, что таким образом будут обеспечены более точная правовая оценка подобных дел, а также гарантии безопасности участников подобных процессов.

Алексей Соковнин