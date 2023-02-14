Путин созвонился с Алиевым

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора стороны подтвердили намерение выполнять соглашения, заключенные в целях установления безопасности на границы Азербайджана и Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ильхам Алиев (слева) и Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Последний раз Владимир Путин и Ильхам Алиев говорили по телефону 24 декабря прошлого года. 2 февраля состоялись очные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и российского премьера Михаила Мишустина. Они обсуждали разблокировку дорог в Закавказье. Господин Пашинян тогда назвал Россию «ключевым партнером» в сфере безопасности.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе в конце прошлого года произошло из-за того, что Лачинский коридор, связывающий столицу республики с Арменией, был заблокирован Азербайджаном. После этого Никол Пашинян обвинил Россию в том, что ее миротворцы в регионе не выполняют своих обязательств. После этого в российском МИДе предложили организовать трехстороннюю встречу в Москве с участием глав МИДов Армении и Азербайджана.

О ситуации с Лачинским коридором — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Анастасия Ларина