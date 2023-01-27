В МИД России объявили о готовности провести в Москве трехстороннюю встречу с участием Армении и Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана. Она также призвала к полной разблокировке Лачинского коридора.

«Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то "подмораживания" переговорного процесса… По ситуации по Лачинскому коридору… продолжаются энергичные усилия, направленные на нормализацию обстановки»,— сказала Мария Захарова во время сегодняшнего брифинга (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, сторонам необходимо возобновить работу по разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации границы и заключению мирного договора.

23 января главы МИДов стран ЕС создали гражданскую миссию в Армении для нормализации ее отношений с Азербайджаном. Последние месяцы Армения обращается в международные структуры (в частности, Международный суд ООН и G20) для разрешения ситуации в Лачинском коридоре, закрытом властями Азербайджана 12 декабря прошлого года. В коридоре дислоцировались российские миротворцы, которых премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в невыполнении своих обязательств.

О ситуации вокруг Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Андрей Сапожников