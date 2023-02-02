Пашинян назвал Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности

В Алматы прошли переговоры премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. В ходе беседы господин Мишустин заявил, что Россия выступает за разблокировку транспортных связей в Закавказье, а господин Пашинян назвал Россию «ключевым партнером» в сфере безопасности для республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян (слева) и Михаил Мишустин во время встречи 2 февраля

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян (слева) и Михаил Мишустин во время встречи 2 февраля

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана»,— сказал российский премьер (стенограмма встречи доступна на сайте правительства России).

Никол Пашинян подчеркнул, что в Нагорном Карабахе развивается кризис из-за закрытия Лачинского коридора.

12 декабря 2022 года коридор был полностью заблокирован властями Азербайджана, из-за чего господин Пашинян обвинил Россию в невыполнении ее обязательств — в коридоре дислоцировались российские миротворцы. Позднее в МИД России заявили о продолжении «энергичных усилий» по нормализации ситуации и предложили провести в Москве трехстороннюю встречу с участием Армении и Азербайджана.

О ситуации вокруг Лачинского коридора — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Андрей Сапожников