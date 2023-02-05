Возвращение высоких технологий

Начало 2023 года оказалось более успешным для рынка коллективных инвестиций, чем тот же период 2022 года. Лучшую динамику продемонстрировали фонды высокотехнологических компаний, финансового рынка, металлургии. В выигрыше оказались и фонды, ориентированные на золото, стоимость которого вернулась к уровням девятимесячной давности. Вместе с тем управляющие сомневаются в устойчивости роста широкого российского рынка акций, хотя и рассчитывают на подъем в отдельных секторах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Технологичный рост

По данным InvestFunds, по итогам января из 127 крупнейших розничных фондов (открытых и биржевых ПИФов, стоимость чистых активов которых превышает 500 млн руб.) только у пяти снизилась стоимость паев. При этом у 24 розничных ПИФов доход был выше 5%, а у шести лучших фондов — выше 10%. Год назад результаты были заметно хуже: только каждый третий фонд был прибыльным, а только два лучших показали двузначную доходность.

Лучшую доходность обеспечили отраслевые фонды, ориентированные на высокотехнологические компании. По данным InvestFunds, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 12–17,5%.

Это происходило на фоне существенного роста на американском рынке высокотехнологических компаний. По итогам минувшего месяца индекс NASDAQ Composite вырос на 10,6%, при этом акции Alphabet, Apple, Amazon, присутствующие во многих портфелях российских ПИФов, подорожали на 11–23%.

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, с начала года у инвесторов явно растет аппетит к риску. При этом отмечается высокий интерес к бумагам, сильнее всего упавшим в цене в прошлом году, в первую очередь бумагам высокотехнологических компаний. Позитивное влияние на оценки таких компаний оказывали ожидания снижения темпов роста ключевой ставки ФРС на фоне замедления инфляции в стране. В декабре потребительские цены в США выросли в годовом выражении только на 6,5%, что на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже значений ноября и на 2,6 п. п. ниже пикового значения в июне. В таких условиях американский финансовый регулятор повысил ставку в начале февраля лишь на 0,25 п. п., до 4,5–4,75%.

Стальной аргумент

Неплохую прибыль принесли инвесторам фонды российских акций, ориентированные на металлургию и потребительский рынок. По данным InvestFunds, стоимость паев таких ПИФов за месяц выросла на 4,5–6,8%. «В прошлом году сильно снизилась капитализация российских компаний черной металлургии, что привлекает инвесторов. При этом основным фактором роста выступает открытие экономики Китая от антиковидных ограничений. Сам китайский фондовый рынок начал расти еще в ноябре прошлого года»,— отмечает Виталий Громадин.

Поддержку фондам, ориентированным на металлургию, оказали акции золотодобывающих компаний — «Полюса» и «Полиметалла», подорожавшие с начала года на 24–28%.

«Рост в сегменте золотодобычи происходил на фоне позитивной динамики цен на золото в январе, сохранения значительной степени геополитической неопределенности и макроэкономических рисков. В случае “Полиметалла” поддержку котировкам также оказали планы по возможной перерегистрации компании в Казахстане в ближайшие годы и возвращению к дивидендным выплатам»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Благородный подъем

При этом фонды, инвестирующие в драгоценные металлы, показали меньший доход — 3–5,5%. При этом котировки драгоценного металла на Московской бирже за месяц выросли на 5,7%, до 4,27 тыс. руб./г, максимума с апреля 2022 года. Этому способствовало повышение долларовых цен на металл, которые достигли $1927,41 за тройскую унцию. Обновление многомесячного максимума по золоту произошло на фоне ослабления американской валюты. В январе индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался на 1,9%, до семимесячного минимума — 101,5 пункта.

Положительное влияние на стоимость золота оказывают ожидания, что центробанки развитых стран замедлят темпы повышения ставки.

Помимо решения ФРС, Банк Канады заявил о том, что январский подъем ставки на 0,25 п. п., до 4,5%, может быть последним в этом цикле. «На этом фоне вырос риск-аппетит к активам с длинной дюрацией, а также активов с обратной корреляцией к ставкам, таким как золото»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Геополитическая нагрузка

Вместе с тем участники рынка сомневаются в устойчивости роста на российском рынке акций. По словам Дмитрия Скрябина, дивидендный период, который «питал» российский рынок осенью прошлого года и в январе текущего года, закончился, следующие крупные выплаты придутся на вторую половину года.

С учетом рисков изменения налогового регулирования в нефтяном секторе вероятность повторения рекорда 2022 года по выплатам не предполагается.

«До середины лета, в отсутствие “прорывных” событий в геополитике, мы пока не видим причин для серьезного роста акций. Возможно, если компании начнут публиковать отчетность — это станет триггером, но до начала лета этого трудно ожидать»,— отмечает господин Скрябин.

С другой стороны, наряду с дивидендами у российского рынка акций есть и другие внутренние факторы роста: редомициляция зарубежных холдингов в российский периметр, разморозка активов российских инвесторов, байбеки компаний, государственные программы стимулирования для отдельных отраслей и конечного потребителя, размер которых не будет сокращаться с учетом того, что 2023 год является предвыборным. По мнению Анны Михайловой, привлекательными для инвестиций могут быть акции крупнейших компаний финансового сектора, а также компаний, ориентированных на внутренний рынок, например «Магнита» и Х5 Group, способных генерировать стабильные денежные потоки даже в кризисных реалиях и имеющих планы по росту размеров бизнеса за счет усиления присутствия в сегментах «магазинов у дома» и дискаунтеров.

Виталий Гайдаев