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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Овечкин временно ушел из «Вашингтона» из-за проблем со здоровьем отца

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин временно оставит работу в клубе, чтобы приехать в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. Об этом «РИА Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин будет отсутствовать в команде, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека. Другие подробности не приводились.

Официально дата возвращения Александра Овечкине к игре за «Вашингтон» не называлась. Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Силбер со ссылкой на главного тренера Питера Лавиолетта написала в Twitter, что клуб не рассчитывает на возвращение нападающего в течение нынешней недели. Таким образом, Овечкин пропустит матч с «Каролина Харрикейнс» 15 февраля.

В декабре прошлого года 37-летний Александр Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ —- он забросил 812 шайб. Овечкин обошел канадского хоккеиста Горди Хоу, к завершению карьеры в 1980 году забросившего 801 шайбу. В рейтинге Александр Овечкин уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Анастасия Ларина

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