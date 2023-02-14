Хоккеист Овечкин временно покинул «Вашингтон» по семейным обстоятельствам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит игру с «Каролина Харрикейнс» из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан. Когда хоккеист вернется в команду, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Lynne Sladky / AP Александр Овечкин

Фото: Lynne Sladky / AP

«Александр Овечкин будет отсутствовать в команде, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека»,— сообщил генеральный менеджер команды, его слова приводит пресс-служба в Twitter.

Александру Овечкину 37 лет. В 17 сезонах в карьере он забрасывал 30 и более шайб — это самый высокий показатель в НХЛ. Кроме того, хоккеист стал пятым игроком в истории НХЛ, который забил 400 голов в домашних матчах. В конце декабря 2022 года Александр Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Анастасия Ларина