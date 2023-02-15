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Коммерсантъ FM
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От аэропортов полигонят птиц

Бизнес просит Генпрокуратуру держать мусорные свалки подальше

По данным “Ъ”, аэропортовое сообщество просит Генпрокуратуру вмешаться и приостановить постановление правительства, которое, по их мнению, угрожает безопасности полетов. В январе правительство вдвое сократило расстояние от аэродромов, на котором разрешено размещать мусорные полигоны и свалки. Для этого владельцы таких объектов до 1 сентября 2024 года обязаны провести «орнитологические исследования» о том, что не привлекают птиц. Крупнейшие аэропорты считают, что поправки легитимизируют размещение свалок и последствия могут быть катастрофическими.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Международная ассоциация аэропортов (МАА) попросила Генпрокуратуру приостановить действие постановления правительства, которое вносит поправки к действующему положению о приаэродромных территориях (постановление №1460). «По сути, легитимизируется практика по размещению мусорных свалок в районе аэропортов»,— указано в письме МАА от 3 февраля (есть у “Ъ”).

Постановление, утвержденное 24 января 2023 года, меняет границы так называемой шестой подзоны приаэродромных территорий. В такой подзоне было запрещено размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц: свалки, мусорные полигоны и пр. Новая версия документа обязывает всех собственников таких объектов до 1 сентября 2024 года пройти «орнитологическое исследование» о том, привлекают ли они птиц. Порядок и сроки исследования определяет Минприроды, оплачивается оно владельцем объекта. Если по итогам проверки выдается заключение о достаточной защищенности свалки от птиц, объект может продолжать работу. В противном случае собственник в течение полугода должен принять меры по увеличению защиты и провести новое исследование. И только если и тогда проверку пройти не удастся, собственник должен обеспечить «снос и реконструкцию объекта».

В прежней редакции граница шестой подзоны устанавливалась в 15 км от контрольной точки аэродрома; теперь это расстояние сокращается в зависимости от «степени защиты» объекта. Если объект оборудован «автоматизированной комплексной системой обнаружения и отпугивания птиц», граница — 7,5 км, а объекты «закрытого типа, не допускающие доступа птиц» или просто «оборудованные системой отпугивания»,— 10 км. Конкретики по квалификации устройств в постановлении не приводится, там перечислены все доступные методы: от ракетниц, чучел и трещоток до лазера и радиоэлектронных установок.

В Шереметьево и других опрошенных “Ъ” аэропортах поддержали обращение МАА. В Домодедово добавили, что в 2022 году аэропорт просил о «блокировании принятия проекта» правительство, Минприроды, Минюст и Росавиацию. Представители МАА и руководители крупнейших аэропортов направляли обращения в Минтранс, вопрос обсуждался «на совещаниях, в том числе на уровне аппарата правительства, которые результата не дали». В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев.

Во Внуково “Ъ” рассказали, что с учетом длины их взлетно-посадочной полосы допустимое расстояние до потенциально опасного объекта сокращается «всего до 5 км, что несет критичные риски для аэропорта», к тому же поправки не учитывают маршруты движения самолетов. Новая редакция постановления ведет к снижению безопасности полетов, «так как, по сути, снимает проблему существующих свалок и через возможность получения "правильного" орнитологического исследования создает возможность строительства новых свалок».

Во Внуково ждут от правительства перечня организаций, которые получат право проводить орнитологические исследования: «Существует большая разница между классической орнитологией, задача которой сохранение птиц, и авиационной орнитологией (защита от птиц). Эксперты первого типа существуют — например ВНИИ экологии, а второго типа нам неизвестны».

Аэропорты оказываются в крайне тяжелом положении, сообщил “Ъ” исполнительный директор МАА Сергей Никотин. Постановление не предусматривает сертификации систем и технологии отпугивания птиц ни Росавиацией, ни иным ведомством. «Необходим федеральный орган, который будет отвечать за нормативные документы, характеристики и требования к системам отпугивания птиц, сейчас этого нет»,— сказал он.

В конце декабря МАА направляла в правительство свои замечания к проекту постановления. Среди ключевых предложений — обязательное привлечение к исследованиям операторов аэродромов. «Если исследования будут проводить только две стороны — заинтересованный субъект РФ и хозяин объекта, то исключить коррупционный фактор будет крайне сложно»,— объясняет господин Никотин. Второе предложение —исключить появление новых объектов в шестой подзоне. Аэропорты также предлагают ставить местные власти перед выбором: если объект не проходит «орнитологическое исследование» с первого раза, закрывать или саму свалку, или аэродром. «Это заставит субъекты правильно выбирать приоритеты»,— отмечает Сергей Никотин. Наконец, в МАА подчеркивают, что само сокращение расстояний до 7,5 км требует независимых исследований.

Согласно статистике Росавиации, в 2022 году произошло 941 столкновение самолетов с птицами, из них 809 — с апреля по октябрь. Для сравнения, в 2019 году — 1,3 тыс. С 2010 года произошли три серьезных авиационных происшествия.

В 2022 году суд, рассматривавший спор между аэропортом Жуковский и страховщиком аварийно севшего из-за столкновения с птицами Airbus «Уральских авиалиний», отказался привлечь в качестве соответчиков компании по вывозу мусора и местных чиновников. Теперь, при наличии заключения об орнитологической безопасности, привлечь собственника условного мусорного полигона к ответственности будет еще сложнее, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Айгуль Абдуллина

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