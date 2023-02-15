Балканы приняли молдавскую подачу

Белград и Подгорица резко отреагировали на заявление президента Молдавии Майи Санду, которая ранее сообщила: Россия «с участием граждан Сербии и Черногории» готовила в ее стране путч. Черногорский премьер Дритан Абазович категорически отверг любую причастность республики к гипотетическому заговору против Молдавии. А первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал от Кишинева срочно разъяснить слова своего президента и поделиться информацией о подозреваемых сербах. Между тем из Молдавии уже депортирована группа граждан Сербии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На обвинения со стороны Кишинева отреагировал первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич. Он потребовал разъяснений слов молдавского президента и информации о подозреваемых сербских гражданах

Фото: Attila Kisbenedek / AFP На обвинения со стороны Кишинева отреагировал первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич. Он потребовал разъяснений слов молдавского президента и информации о подозреваемых сербских гражданах

Фото: Attila Kisbenedek / AFP

Реакция двух балканских стран на прозвучавшее в понедельник заявление молдавского президента Майи Санду, которая со ссылкой на полученную от Украины информацию фактически обвинила Россию в подготовке переворота с целью свержения проевропейского правительства Молдавии, последовала незамедлительно. Ведь, по словам молдавского президента, участие в путче помимо россиян и белорусов должны были принять граждане Сербии и Черногории.

Уже во вторник утром оппозиционное черногорское движение «21 мая» потребовало от органов власти и спецслужб страны «решительной и безотлагательной реакции в связи с официальной информацией об участии граждан Черногории в дестабилизации прозападного правительства Молдавии». Реакция последовала от премьера и по совместительству главы МИДа страны Дритана Абазовича. По его словам, у Подгорицы нет данных о том, что «отдельные черногорские граждане планируют дестабилизировать Молдавию в интересах России», но власти непременно запросят такую информацию у Кишинева и готовы подключиться к расследованию. Главное же — премьер категорически опроверг причастность к подобным действиям черногорских властей. «Прозвучало (молдавское заявление.— “Ъ”) несколько грубо, ибо создалось впечатление, что Черногория участвует в создании проблем Молдавии, хотя у нас своих проблем выше крыши»,— сказал премьер, комментируя слова Майи Санду. И напомнил, что «Черногория на 100% следует политике ЕС в отношении санкций против России».

В Сербии ответили не только на заявление молдавского президента, но и на конкретные действия тамошних властей. В ночь на вторник молдавская полиция запретила въезд в страну группе из 12 сербских болельщиков, которые 14 февраля были депортированы. Полиция объяснила это тем, что эти люди «не смогли подтвердить цели своего прибытия в Молдавию и не имели необходимых для этого документов».

В размещенной в соцсетях информации болельщики объявили, что прибыли на матч своего футбольного клуба «Партизан» с местным «Шерифом». Там же размещена их фотография на кишиневском аэродроме с транспарантом, на котором изображена карта Косово в цветах государственного флага Сербии и надписью: «Не сдадимся!», а также сербский и российский флаги. Под фото — еще одна надпись: «Ждем реакцию государства Сербия».

Отреагировал первый вице-премьер, глава МИДа и координатор всех сербских спецслужб Ивица Дачич. Он потребовал от Кишинева срочных разъяснений слов молдавского президента и информации о подозреваемых сербских гражданах, напомнив, что незаконное участие граждан Сербии в боевых действиях за рубежом уголовно наказуемо. «В мире немало примеров ложных новостей»,— заметил Ивица Дачич.

Куда более жесткой оказалась реакция Москвы. В МИД РФ утверждения Майи Санду назвали во вторник «абсолютно необоснованными и бездоказательными», выстроенными в «духе классических приемов, которыми пользуются США, другие страны Запада и Украина», а их «истинная цель — втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».

Любопытно, что в тот же день в Белграде президент Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко, который вручил ему поздравления российского лидера Владимира Путина по случаю Дня государственности Сербии, отмечаемого 15 февраля. Президент РФ назвал Сербию «значимым и надежным партнером России», который «в нынешних сложных международных обстоятельствах проводит сбалансированный внешнеполитический курс». Как сообщили в администрации главы Сербии, «заявление президента Молдавии президент и посол не комментировали».