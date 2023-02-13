Нефть развернули к бюджету

По данным “Ъ”, в условиях санкций и роста дефицита бюджета правительство на совещании в субботу определилось с новыми параметрами налоговой системы, которые 13 февраля обсудит Госдума. Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит субсидии по демпферу по бензину и дизтопливу, что принесет в бюджет около 25 млрд руб. в месяц. Уже с марта Россия снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы толкнуть вверх мировые цены на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство подстраивает нефтяников к бюджету — они могут потерять часть доходов и добычи

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Правительство подстраивает нефтяников к бюджету — они могут потерять часть доходов и добычи

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство в выходные дни внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров налоговой системы для нефтяной отрасли. О том, что правительство хочет изменить котировки для расчета налогов в отрасли (НДПИ, НДД, экспортная пошлина и обратный акциз на нефть), “Ъ” уже сообщал. Речь шла о том, чтобы привязать котировки Urals к Brent с учетом фиксированного дисконта, что должно заставить нефтекомпании либо продавать нефть не ниже этого значения, либо платить больше налогов в бюджет. Сейчас казна, которая ожидала в текущем году среднюю цену Urals $70 за баррель, в значительной степени недополучает доходы, так как в декабре и январе, после вступления в силу эмбарго Евросоюза, цена Urals упала ниже $50 за баррель.

По словам нескольких источников “Ъ”, 11 февраля вице-премьер Александр Новак проводил заключительное совещание, в ходе которого должны были определить размер дисконта на Brent. В итоге в законопроекте было установлено плавное снижение дисконта: с $34 в апреле он должен будет ежемесячно сокращаться на $3 за баррель, пока в июле не достигнет целевой величины $25 за баррель. Источники “Ъ” говорили, что Минфин предлагал более жесткий вариант: $20 за баррель. То есть нефтекомпаниям дается несколько месяцев для того, чтобы попытаться договориться с покупателями Urals о снижении дисконта, в противном случае им придется платить больше налогов в казну.

По оценкам Reuters, если бы дисконт $25 за баррель применялся в январе, цена Urals для расчета налогов составила бы $58 за баррель вместо $49, что могло бы принести в бюджет дополнительно 63 млрд руб. только по НДПИ в месяц.

В январе дисконт достигал $40 за баррель, при этом компании даже увеличивали добычу и экспорт, поскольку при снижении цены терял в основном бюджет. Нефтекомпании вынуждены продавать российскую нефть со скидками, поскольку ЕС запретил ее покупку, пытаясь сократить доходы РФ на фоне боевых действий на Украине. Одновременно страны G7 ввели потолок цен на российские нефть и нефтепродукты, запретив предоставлять услуги по перевозке и страхованию российских морских грузов, если те продаются по цене выше потолка (сейчас он установлен на уровне $60 за баррель). Пока что сам по себе потолок не оказывал серьезного влияния на экспорт, поскольку цена Urals оказалась значительно ниже него. Однако, учитывая, что сейчас цена Brent составляет около $86 за баррель, а дисконт должен упасть до $25, цена Urals может превысить потолок в ближайшие месяцы.

Власти РФ при этом стремятся повысить мировые цены на нефть: 10 февраля Александр Новак объявил, что Россия в одностороннем порядке сократит добычу с марта на 5% — на 500 тыс. баррелей в сутки. По словам одного из собеседников “Ъ”, нефтекомпании получат пропорциональные добыче квоты, как они это уже делали в рамках сделки ОПЕК+. Другие участники соглашения ОПЕК+ на встрече 1 февраля решили свои квоты не менять, что вынудило Россию действовать самостоятельно. Сейчас РФ уже добывает примерно на 600 тыс. баррелей в сутки меньше своей квоты в ОПЕК+ (она составляет 10,5 млн баррелей в сутки без учета конденсата), с марта перевыполнение квоты превысит 1 млн баррелей в сутки.

Также правительство решило уменьшить субсидии нефтепереработке, сократив выплаты по демпферу. Демпфер получают НПЗ за поставки топлива на внутренний рынок, он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной ценой внутреннего рынка. В 2022 году нефтекомпании получили рекордные субсидии в размере 2,2 трлн руб. При этом Минфин с сентября 2022 года сократил демпфер по бензину, изменив расчет экспортной цены и снизив ее на размер дисконта Urals к Brent (с нынешнего года он зафиксирован в размере $20 за баррель). Согласно новым поправкам, с апреля по июнь дисконт временно повысится до $25 за баррель, а затем примет прежнее значение. Сходные правки будут внесены в расчет демпфера на дизтопливо — там будет применен дисконт Urals к Brent $10 за баррель, который будет действовать до конца года.

Это может принести в бюджет дополнительно 17 млрд руб. по бензиновому и 6 млрд руб. по дизтопливному демпферу соответственно, оценивает один из источников “Ъ” в отрасли. Столь «осторожный» вариант был выбран, по мнению собеседника “Ъ”, чтобы не допустить резкого роста цен на дизтопливо.

Решение властей жестко зафиксировать размер дисконта Urals и фактически привязать взимание налогов к мировому бенчмарку, видимо, ставит крест на ближайших перспективах проектов создания альтернативного российского бенчмарка. Оно также подтверждает курс на сохранение интеграции российской нефтяной отрасли с мировым рынком.

Дмитрий Козлов