Выручка Coca-Cola выросла, превысив прогнозы аналитиков

Корпорация Coca-Cola cообщила, что в четвертом квартале ее выручка составила $10,1 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее и выше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали $10 млрд. Выручка в пересчете на акцию составила $0,45, что уложилось в прогнозы аналитиков. При этом чистая прибыль компании сократилась на 16%, до $2,1 млрд.

За весь 2022 год выручка компании выросла на 11%, до $43 млрд, а чистая прибыль сократилась на 2%, до $9,6 млрд. Компания отметила, что в прошлом году на ее операциях благотворно сказался уверенный рост продаж в Индии и США и негативно отразилась приостановка бизнеса в России.

Coca-Cola отметила, что продолжающийся рост цен на сырье, скорее всего, приведет к росту цен и на ее продукцию. Гендиректор компании Джеймс Куинси заявил, что «хотя европейская экономика, скорее всего, избежит рецессии, потребительский спрос там будет ослаблен — и я думаю, что такая ситуация продолжится в течение всего 2023 года».

После публикации отчетности акции Coca-Cola подешевели на 1%.

Евгений Хвостик