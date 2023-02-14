Минобороны Румынии подняло истребители для проверки подозрительного метеозонда

Системы воздушного наблюдения Минобороны Румынии зафиксировали на юго-востоке страны подозрительный метеозонд. Для его проверки были отправлены истребители под командованием НАТО — они не обнаружили ничего подозрительного.

«Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила во вторник, 14 февраля, около 12:30 (13.30 мск) небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда на высоте около 11 тысяч метров в национальном воздушном пространстве, на юго-востоке Румынии»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.

В место обнаружения метеозонда вылетели два самолета МиГ-21 LanceR воздушной полиции Румынии под командованием НАТО. «Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах»,— говорится в сообщении.

В конце января в воздушном пространстве США был обнаружен китайский аэростат. В Пентагоне полагают, что Китай использовал его для шпионажа. Еще один аэростат был обнаружен в начале февраля в небе над Канадой. 10 февраля еще один объект был сбит над Аляской, 13 февраля — в штате Мичиган на границе США и Канады.

Анастасия Ларина