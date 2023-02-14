Житель Ростовской области приговорен к 4 годам заключения за поджог военкомата

За участие в поджоге военного комиссариата города Гуково (Ростовская область) дончанина осудили на четыре года заключения, сообщает пресс-служба УФСБ региона. По данным картотеки городского суда, приговоренным является 19-летний Владислав Матвеенко.

Вместе со своим сообщником он участвовал в поджоге военкомата в Гукове 13 мая 2022 года. Уже через два дня Владислава Матвеенко задержали правоохранительные органы. Выяснилось, что молодой человек должен был записать видео совершения преступления и отправить неустановленному лицу. Заказ на преступление подозреваемый получил, когда искал работу через интернет. По договоренности за совершенное преступление задержанному должны были заплатить 3 тыс. руб. Также было установлено, что ранее Владислав Матвеенко был судим. Его сообщника, совершившего поджог, разыскивают до сих пор.

В суде задержанному предъявили обвинения по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества). Владислав Матвеенко признан виновным и приговорен к ограничению свободы сроком на четыре года в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону