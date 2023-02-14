Air India закупит 470 самолетов Boeing и Airbus более чем на $34 млрд

Ведущая индийская авиакомпания Air India подписала два крупных контракта на закупку самолетов Boeing и Airbus. У американской корпорации будет закуплено 220 самолетов на общую сумму $34 млрд: среди моделей значатся 737 MAX, 777X и 787 Dreamliner. У европейского концерна индийцы закупят в общей сложности 250 самолетов — это в основном лайнеры A-350 и A-320 NEO. Сумма контракта с Airbus не раскрывается.

Первые A-350 поступят индийской авиакомпании уже к концу текущего года. О сделке с Airbus было объявлено в ходе совместной телеконференции между премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем совета директоров конгломерата Tata Group Натараджаном Чандрасекараном. В прошлом году Tata Group купила Air India у индийского правительства в ходе аукциона, предложив $2,2 млрд.

Комментируя соглашение Air India с Boeing, президент США Джозеф Байден отметил: «Эта сделка поддержит более миллиона рабочих мест в 44 штатах нашей страны. Это соглашение также отражает всю силу экономического партнерства США и Индии. Вместе с премьер-министром Моди я настроен на дальнейшее развитие нашего сотрудничества».

Евгений Хвостик