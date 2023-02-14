Профильный комитет законодательного собрания Новосибирской области рекомендовал региональному парламенту принять законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Новосибирска. Вместо них предлагается ввести конкурс на пост главы города. Изменение схемы выборов на заседании комитета поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, против проголосовали только коммунисты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению новосибирского заксобрания 14 февраля рассмотрел поправки в закон об отдельных вопросах организации местного самоуправления в регионе. Предложенные корректировки отменяют прямые выборы мэров в двух последних муниципалитетах региона, в которых они сохранились: в Новосибирске и наукограде Кольцово.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, авторами законопроекта являются 10 депутатов, представляющих различные фракции регионального парламента. Председатель комитета и один из инициаторов поправок, член фракции «Единой России» Игорь Умербаев сообщил депутатам, что появление законопроекта вызвано «необходимостью совершенствования организации местного самоуправления». Он указал на снижение явки новосибирцев на выборы мэра в последние годы при высоких расходах на организацию голосования.

Новосибирск остается одним из шести и самым крупным региональным центром России, где сохраняются прямые выборы градоначальника. В 2014-м и 2019 году на них побеждал Анатолий Локоть, получивший соответственно 43,75% и 50,25% голосов. Срок его полномочий истекает в 2024 году. Проведение выборов в 2019 году обошлось в 96,6 млн руб.

Большинство членов комитета против такого подхода не возражало. Александр Щербак из фракции ЛДПР сообщил, что предложенная схема выборов мэра уже доказала свою эффективность во всем мире. Он призвал построить одно­образную систему руководства новосибирскими муниципалитетами «на едином вертикальном фундаменте» в виде обновленной российской Конституции.

Независимый депутат Константин Антонов постарался убедить коллег в том, что отмена прямых выборов — вопрос чисто технический, которому вообще не стоит уделять особого внимания. Вместо этого он призвал депутатов сосредоточиться на «вовлечении, на изучении, на легитимации сложившихся управленческих практик и практик участия населения в решении проблем местного значения». «Основные аргументы — усиление контроля и повышение ответственности не только перед жителями, но и перед вертикалью власти»,— нашла другой аргумент вице-спикер заксобрания Ирина Диденко («Единая Россия»).

В защиту прямых выборов мэра высказался только вице-спикер заксобрания от КПРФ Владимир Карпов. «Почему я голосую против данного законопроекта? Потому что все эти 30 лет — это позиция партии, которую я восстанавливал»,— пояснил он, напомнив о юбилее КПРФ, который коммунисты отмечают в феврале. При этом господин Карпов отметил, что высказал только свое личное мнение. Партийная позиция будет определена 16 февраля на заседании фракции в заксобрании. 2 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который также возглавляет региональное отделение партии, сказал, что не считает «сейчас актуальным для себя, по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет».

В итоге комитет пятью голосами против двух голосов депутатов-коммунистов порекомендовал заксобранию принять законопроект сразу в двух чтениях. «Мы с пониманием относимся к тем, кто не поддерживает (отмену прямых выборов.— „Ъ“), — это „Новые люди“, это эсеры»,— сказал, подводя итоги обсуждения, спикер Андрей Шимкив (фракция «Единой России»).

Ближайшая сессия заксобрания назначена на 20 февраля. Для принятия законопроекта необходимо простое большинство. Фракция «Единой России» в областном парламенте располагает 45 голосами. У КПРФ в заксобрании 13 мест, у ЛДПР — шесть, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — по два. Еще четыре депутата не состоят во фракциях.

Валерий Лавский