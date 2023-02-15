Чиновнику нашли дело

В Новосибирске начался суд над вице-мэром Артемом Скатовым. Однопартиец мэра-коммуниста обвиняется в клевете на депутата-единоросса Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Как утверждает следствие, в феврале 2022 года вице-мэр обратился к знакомому администратору одного Telegram-канала с просьбой разместить статью, в которой говорилось о якобы аффилированности господина Савельева со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня. В первый день процесса защита заявила прошение о направлении дела в суд другого региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мировом суде Дзержинского района Новосибирска прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении заместителя мэра Артема Скатова, обвиняемого в распространении в интернете клеветы на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева.

В самом начале процесса адвокат Иван Рассолов заявил ходатайство, в котором попросил передать дело на рассмотрение суда другого региона, отметив, что все мировые судьи Новосибирской области подлежат отводу. Одним из аргументов, который привел защитник, был тот, что помощником Дмитрия Савельева ранее являлась Наталия Красовская, занимающая сейчас пост заместителя председателя новосибирского заксобрания: региональный парламент назначает мировых судей и продлевает им полномочия. Регион, в который бы следовало направить дело, защитник оставил на усмотрение суда. Представитель депутата Госдумы РФ и гособвинитель возражали против удовлетворения ходатайства защиты. Решение по этому вопросу суд вынесет на очередном заседании 17 февраля.

Уголовное дело, которое предстоит рассмотреть суду, полиция возбудила в марте 2022 года. В его материалах говорится, что 14 февраля 2022 года вице-мэр через мессенджер обратился к знакомому администратору Telegram-канала «Государь» Алексею Голомазову с просьбой безвозмездно опубликовать некую «негативную» информацию о депутате Госдумы Дмитрии Савельеве. К сообщению был прикреплен текст. В нем, указывается в деле, говорилось об аффилированности господина Савельева со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня. В материалах следствия указывается, что чиновник якобы запретил корректировать публикацию, исправлять можно было только грамматические ошибки. В тот же день текст, который прислал вице-мэр, был опубликован. Следствие считает, что вице-мэром двигали мотивы личной неприязни.

В июле прошлого года дома у вице-мэра и в его рабочем кабинете прошли обыски. После следственных мероприятий семь депутатов горсовета от КПРФ направили письмо полпреду президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву с просьбой «оценить адекватность и обоснованность действий сотрудников полиции». «Проведенный в силовой форме обыск был организован всего за сутки до его запланированной свадьбы, которая была сорвана. Такие действия могут быть расценены как акция устрашения, силовое и политическое давление на власти города Новосибирска»,— говорилось в обращении.

Заместителю градоначальника предъявили обвинение по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, максимальное наказание — лишение свободы на два года). Суд на время предварительного следствия отстранил Артема Скатова от должности. Необходимость этого правоохранители мотивировали тем, что чиновник «имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства, что может негативно сказаться на его проведении». В декабре 2022 года дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило в суд.

Защита вице-мэра заявляла о необоснованности обвинений, выдвинутых против чиновника, утверждая, что расследование дела было проведено однобоко, а доводы адвокатов остались без внимания. «Каких-либо доказательств того, что Артем Скатов имеет отношение к опубликованию статьи в Telegram-канале, материалы дела не содержат»,— сказал „Ъ“ адвокат Рассолов, добавив, что в открытом доступе до размещения спорной информации в Telegram-канале аналогичные по смыслу статьи выходили на новостных сайтах. Следствие, по мнению адвоката, допустило массу процессуальных нарушений, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору. Об этом защитник намерен ходатайствовать в последующих судебных заседаниях. «Расцениваю обвинения в клевете в мой адрес как попытку давления на городскую власть»,— неоднократно заявлял Артем Скатов, который является однопартийцем мэра-коммуниста Анатолия Локотя.

Артем Скатов родился в 1982 году в Семипалатинске Казахской ССР. В 2003 году он закончил Семипалатинский госуниверситет по специальности «журналистика», в 2006 году — Новосибирский государственный технический университет по специальности «связь с общественностью». В 2014 году Артем Скатов стал пресс-секретарем мэра Новосибирска Анатолия Локотя, в 2015 году — депутатом заксобрания Новосибирской области от КПРФ. Парламентарий входил в комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. С 28 октября 2016 года Артем Скатов работает в должности заместителя мэра города Новосибирска, курирует информационную политику городской администрации.

Константин Воронов