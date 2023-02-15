В играх поищут состав преступления

Дело о банкротстве «Гейм Инсайт», некогда крупного российского разработчика игр, приняло неожиданный оборот. Арбитражный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства и направил обращение в прокуратуру. Бенефициарам «Гейм Инсайт» могут грозить уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, предупреждают юристы. Среди совладельцев, кроме бывшего вице-президента Mail.ru Group Игоря Мацанюка, также основатели интернет-холдинга Михаил Винчель и Григорий Фингер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Арбитражный управляющий ООО «Гейм Инсайт» Денис Качура обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании, следует из сообщения от 7 февраля, опубликованного в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Сам господин Качура пояснил “Ъ”, что уже направил обращение в прокуратуру, где изложил выявленные признаки. Также он планирует привлечь к субсидиарной ответственности «широкий круг лиц, контролирующих компанию».

ООО «Гейм Инсайт» — некогда один из крупнейших российских разработчиков мобильных игр, в портфеле компании Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders и другие проекты. По итогам 2021 года компания показала выручку в 1,5 млрд руб. при чистой прибыли 100 млн руб. Компанию учредили Игорь Мацанюк (с 2009 по 2010 год был вице-президентом Mail.ru Group) и Алиса Чумаченко, писал Forbes в 2013 году. «Гейм Инсайт» подала заявление о собственном банкротстве в августе 2022 года, уже в октябре ее признали банкротом. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с делом, большую часть кредиторской задолженности составляют долги по зарплате — около 125 млн руб.

Как объяснил “Ъ” Денис Качура, ООО «Гейм Инсайт» является дочерним предприятием литовской Game Insight Group UAB, которая также была основным контрагентом российского юрлица: «Российский "Гейм Инсайт" разрабатывал игры по заказу литовской структуры и получал от нее средства. Литовская Game Insight Group UAB владела товарными знаками и интеллектуальными правами на игры студии, российская компания занималась заказной разработкой и прав на игры не имела».

И литовская, и российская компании контролировались Игорем Мацанюком, Григорием Фингером и Михаилом Винчелем, утверждает господин Качура, ссылаясь на внутреннюю документацию «Гейм Инсайт»: «На сегодняшний день Game Insight Group UAB осталась должна "Гейм Инсайт" €1,4 млн. Литовская компания не переводит средства, ссылаясь на санкции».

Григорий Фингер и Михаил Винчель наряду с Юрием Милнером были сооснователями Mail.ru Group (сейчас VK). В марте 2012 года, через два года после IPO компании, господин Винчель вышел из состава акционеров, продав 1,5% акций. В сентябре того же года свои 5,7% акций продал и Григорий Фингер. “Ъ” направил вопросы господам Мацанюку, Винчелю и Фингеру.

Если контролирующие компанию лица, Game Insight Group UAB и фактические бенефициары, вывели активы российского ООО, намеренно уклонились от оплаты лицензионного вознаграждения и не предприняли разумных действий по поддержанию компании на плаву, состав преднамеренного банкротства имеется, считает старший юрист, адвокат NSP Арам Григорян.

В случае выявления следственными органами по итогам проверки признаков преступления по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) по этому факту будет возбуждено уголовное дело, говорит руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» КА «Регионсервис» Павел Кирсанов. Следователи «не очень любят расследовать дела о фиктивном и преднамеренном банкротстве, и даже несколько лет назад МВД РФ выступало с инициативой исключения этих статей из УК РФ», добавляет юрист. Однако анализ решений судов позволяет говорить об увеличении количества приговоров по этим статьям, полагает он.

Именно по ст. 196 УК РФ дела возбуждаются нечасто, уточняет партнер ProLegals Марина Морозова, но действия обвиняемых могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ, связанным с хищением средств, мошенничеством и злоупотреблением полномочиями.

Никита Королев, Екатерина Волкова, Тимофей Корнев